TEKNOLOJİ:
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20 DAKİKA'da SARJ EDİLECEK!

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Meizu Super mCharge teknolojisi, 20 dakikada telefonu sarj edebileceğimizi vadediyor. Peki bu teknolojiye sahip akıllı telefon ne zaman satışa çıkacak?

20 DAKİKA'da SARJ EDİLECEK!

02 Mart 2017 Perşembe 09:37

 Çinli telefon üreticisi Meizu, son yılların yükselen markalarından biri. Özellikle uygun fiyatlı cihazlarıyla öne çıkan şirket, dün itibarıyla Super mCharge hızlı şarj Teknolojisini tanıttı.

Bir akıllı telefonu 10 dakikada %60, 20 dakikada tam şarj etmeyi vadeden yeni teknoloji uzun bekleyişlere son verecek.

Yeni kablo ve akıllı devre parçaları ile mümkün olan bu teknoloji, MWC 2017'de görücüye çıktı. Ancak akıllardaki soru, bu teknolojiye sahip ilk telefonun ne zaman çıkacağı.

MWC 2017 standında konu ile ilgili bilgi veren Meizu yetkilieri, Super mCharge teknolojisine sahip ilk telefonun 2017 sonu veya 2018 başı itibarıyla tanıtılacağını açıkladı.

Ancak tahmin edeceğiniz üzere telefonun neye benzeyeceği ya da şarj teknolojisi hariç nasıl teknik özelliklerle geleceği konusunda hiçbir bilgi yok. 

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