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Apple'dan Türkiye'ye Olay Yaratan Karar !

ABD'li teknoloji devi Apple, uluslararası garanti listesinden Türkiye'yi çıkarttı. Böylece yurt dışından satın alınan Apple ürünlerinin 1 yıl global garantisi Türkiye'de geçerliliğini yitirdi. Pasaport kayıtlı Apple ürünleri arızalanan kişilerin, onarımı para ödeyerek yapması gerekecek.

Apple'dan Türkiye'ye Olay Yaratan Karar !

13 Mart 2017 Pazartesi 11:24

Bildiğimiz üzere Apple'ın ürünleri Türkiye'den satın alındığında 2 yıl, yurtdışından alındığında ise 1 yıl garantisi oluyor. Yani yurt dışından satın aldığınız bir iPhone'u Türkiye'ye getirdikten ve BTK'ya IMEI kaydını yaptırdıktan sonra, global garanti kapsamında 1 yıl süreyle herhangi bir arıza durumunda onarım veya değişim yapabiliyorsunuz.

Fakat bu durum artık tarih oldu. Apple, akıl almaz bir şekilde uluslararası garanti listesinden Türkiye'yi çıkardı. Bu da demek oluyor ki yurtdışından getirilen pasaport kayıtlı iPhone ve iPad'ler artık Türkiye'de garanti kapsamında değil.

Konuyla ilgili Apple Türkiye temsilcisi şu açıklamayı yaptı:

"Uluslararası garanti artık Türkiye'de geçerli değil. Bu konuda Apple önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacak ancak kullanıcıların mağdur olmaması için telefonda bu şekilde bilgi veriyoruz. Detaylar henüz belli değil ama bugün itibariyla uluslararası garantinin geçerli olmadığını söyleyebilirim."

Bundan böyle pasaport kayıtlı Apple cihazına sahip kişilerin, onarım işlemini para ödeyerek yapması gerekecek. Bir başka ihtimal ise onarım veya değişimi uluslararası garantinin geçtiği ülkelerde yapmak.

Apple'ın bu hamleyi, cihazların Türkiye'den alınmasını teşvik etmek amacıyla yapmış olabileceği iddia ediliyor.

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