banner632
TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Varank, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti

- Türkiye'nin Otomobili'nin özelliklerini içeren simülasyon cihazını kullanan Minnihanov, otomobile binerek incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti

24 Haziran 2021 Perşembe 11:37

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti.

Bakan Varank, Minnihanov ve beraberindeki heyet, çeşitli ziyaretler için bulunduğu Kocaeli'de Bilişim Vadisi'ne geldi.

Varank ve konuk Cumhurbaşkanı Minnihanov, Bilişim Vadisi'nde çağdaş hat sanatı sanatçısı Levent Karaduman'ın çalışmalarını inceledi, ayrıca Minnihanov burada tuvale iz bıraktı.

Bilişim Vadisi hakkında sunum yapılmasının ardından Varank ile Minnihanov ve beraberindeki heyet, yazılım okuluna geçti.

Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, Minnihanov ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) bulunduğu binaya gitti.

Burada Bakan Varank, Minnihanov ve beraberindeki heyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Kamilhan Süleyman Yazıcı karşıladı.

Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili ile ilgili sunum yapmasının ardından Minnihanov, otomobilin özelliklerini içeren simülasyon cihazını kullandı.

Sonrasında Türkiye'nin Otomobili'ne binen Minnihanov, aracı inceledi. Minnihanov'a Varank, Karakaş ve Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

İncelemenin ardından Minnihanov, Varank, Karakaş ve Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili'nin önünde fotoğraf çektirdi.

Bakan Varank, konuk Cumhurbaşkanı Minnihanov'a Türkiye'nin Otomobili'nin çiziminin bulunduğu tabloyu hediye etti.

Ziyarete Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ve diğer ilgililer katıldı.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli Byükşehirİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anahtar Dergisi - Haziran 2021 Sayısı Yayımlandı Anahtar Dergisi - Haziran 2021 Sayısı Yayımlandı
Yerli yazılımla görüntülü Yerli yazılımla görüntülü "hukuki danışmanlık"...
E-ticaret'te Pazaryeri Entegrasyonlarının Önemi E-ticaret'te Pazaryeri Entegrasyonlarının Önemi
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde Kocaeli öncü olacak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde Kocaeli öncü...
İlk milli helikopterin motoruna İlk milli helikopterin motoruna "güç veren" kadın...
Bakan Varank: TOGG-Meteoroloji iş birliği mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak Bakan Varank: TOGG-Meteoroloji iş birliği mobilite...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Anahtar Dergisi - Haziran 2021 Sayısı Yayımlandı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın aylık yayını olan ve 33 yıldır kesintisiz bir şekilde yayımlanan...

Haberi Oku