TEKNOLOJİ:
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Bakan Varank ve Vali Yavuz İş Dünyasına Ziyaretlerde Bulundular

2021 Verimlilik Proje Ödülleri ve TEVMOT Projesi plaket takdim törenine katılmak üzere ilimizi teşrif eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, törenin ardından Vali Seddar Yavuz ile birlikte iş dünyasına bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiler.

Bakan Varank ve Vali Yavuz İş Dünyasına Ziyaretlerde Bulundular

18 Aralık 2021 Cumartesi 19:57


İlk olarak Bilişim Vadisi bünyesinde bulunan ve yüksek teknolojik ürünler üreten Panod Pavotek firmasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Vali Seddar Yavuz, bir süre gezerek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldılar. 

Yapılan çalışmaların yerinde gözlemlendiği ziyarette; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Vali Seddar Yavuz, Ülkemizin kalkınmasına, teknolojik olarak ilerlemesine ve istihdama sağladıkları katkılardan dolayı firma yetkililerine teşekkür ederek çalışan personellere başarılar dilediler.  

Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ziyaret Edildi

Daha sonra ilimizin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Vali Seddar Yavuz,  incelemelerde bulundular. 

Sarıtaş Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Vali Seddar Yavuz, beraberindeki Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ile birlikte toplantı salonuna geçerek  burada fabrikanın çalışmaları ve yeni yatırımları olan paslanmaz çelik üretim tesisi hakkında bilgi aldılar.  

Daha sonra fabrika içerisindeki üretim tesislerini gezip, çalışmaları yerinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Vali Seddar Yavuz, yeni yatırımlarının hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennilerinde bulundular. 



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