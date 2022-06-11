Bilişim Vadili  GoArt ‘a BAE’den Davet

Gebze Bilişim Vadisi’ndeYapay zeka ve bilgisayar grafikerleri, mimarlar, sanat tasarımcıları ve yazılım mühendislerinden oluşan multidisipliner ekipleri tarafından geliştirilen gelecek zaman boyutunda inşa ettiği meta evreniyle, dijital literatürde kendi zaman döngüsüne sahip ilk metaverse olarak kabul edilen programların yaratıcısı GoArt Metaverse’ Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai’ye ofis açma daveti geldi.

Teklif, geçtiğimiz ay BAE- Türkiye Stratejik iş birliği çalışmaları kapsamında Türkiye’ye gelen ve Bilişim Vadisi’nde bulunan TOGG, Trendyol ve GoArt ofislerini ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaret Bakanı Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi’den geldi. Yapılan görüşmede Al Zeyoudi, GoArt CEO’su Burak Soylu’yu Dubai’de bir ofis açmak üzere BAE’ye davet etti.





METAVERSE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ





GoArt Metaverse CEO’su Burak Soylu Dubai’de Bakan Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile yaptıkları görüşmelerin çok faydalı geçtiğini belirterek, “Dubai’de ofis açarak BAE’nin metaverse yatırımlarında çalışmak üzere bir davet aldık. Sayın Bakanın teklifi bizi çok memnun etti. Dubai ofisimizi en kısa sürede açarak çalışmalarımıza başlamayı hedefliyoruz. Metaverse sektörü yatırımlarının Dubai ekonomisine olan katkısının 2030 yılına kadar 4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor. GoArt olarak Dubai’de açacağımız ofisimizle bu ekonominin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacak olmaktan mutluyuz” dedi.





PAZAR, 2030’A KADAR 4 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK





Burak Soylu, GoArt Metaverse ile 2017 yılında başladıkları Web 3.0 yolculuğunun hızla devam ettiğini, Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri’nin bulunduğu MENA pazarında büyümek hedefinde olduklarını açıkladı. Soylu şöyle devam etti: “Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaret Bakanı Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi geçtiğimiz ay iki ülkenin stratejik iş birliği kapsamında Türkiye’deki temaslarında GoArt Metaverse olarak kendisiyle bir araya gelip web 3.0 ve metaversete ile ilgili yaptıklarımızı anlattık. Ardından heyeti ile yaptıkları değerlendirme sonrasında Dubai’ye bir davet aldık. Bakan Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile Dubai’de yaptığımız görüşmede Dubai yapılanmamız ve metaverse çalışmalarımız hakkında daha detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. Bakan Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile yaptığımız görüşmenin ardından BAE’nin küresel olarak rekabetçi bir ekonomiye dönüşmesini hızlandırmak amaçlı dünyanın farklı ülkelerinde yatırımları olan, ülkemizde ise son yıllarda Getir ve Trendyol’a yatırım yapan ADQ Girişim Sermayesi ve Teknoloji Yatırımları Başkanı Amer Al Ameri ile bir araya geldik. Dubai, blok zincir, kripto varlıklar ve metaverse alanlarının yanı sıra gelişmiş teknolojik altyapısıyla teknolojiye çok ilgi duyan nüfusuyla dikkat çeken bir ülke. Dubai, metaverse sektörünün Dubai ekonomisine olan katkısını 2030 yılına kadar 4 milyar ABD dolarına ve Dubai’nin GSYİH’sine katkısını ise yüzde 1’e çıkarmayı hedefliyor. Biz de GoArt Metaverse olarak MENA bölgesinde büyümeyi hedefliyoruz.”





HEDEFİMİZ ASYA PAZARINDA DA BÜYÜMEK





GoArt Metaverse platformuna adını veren markasıyla dünyanın en büyük metaverse fuarının sponsor partneri olduklarını sözlerine ekleyen Soylu “G.Kore’nin başkenti Seul’de 15 – 17 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Metaverse EXPO 2022 Fuarı’nın diğer sponsor partneri ise yakın zamanda Meta adını alan Facebook oldu. Metaverse yatırımlarına 200 milyar dolarlık bir fon ile destek veren ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinde gerek yazılım gerek donanım olarak önemli bir bilgi birikimine sahip Güney Kore’nin metaverse ve artırılmış gerçeklik alanında yatırım yapan şirketler için çok önemli bir pazar. Hedefimiz bu pazarda da büyüyerek yeni metaverse projelerini hayata geçirmek” dedi.





GOART İLE ZAMANDA YOLCULUK BAŞLIYOR



