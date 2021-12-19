Cumhurbaşkanı Assoumani, GTÜ’yü ziyaret etti

Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani GTÜ’yü ziyaret ederek, Dronepark'ta yer alan Fly Bvlos Technology’ de ticari temaslar ve incelemelerde bulundu. Assoumani, GTÜ’nün sanayi ile iç içe olan yapısından çok etkilendiğini belirterek, öğrenciler için büyük bir imkan olduğunu söyledi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, bakanları ve Senegal Tarım Bakanını ağırladı. GTÜ’de Dronepark yer alan Fly Bvlos Technology şirketinde drone eğitim ve üretimi ile ilgili bilgi alan Assoumani için ilk kabul GTÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Burada yapılan programa GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, Fly Bvlos Technology Genel Müdürü Murat Islıoğlu, Come2Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Zeki Güvercin, akademisyenler, iş adamları katıldı.

Programda GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan GTÜ hakkında bilgilendirmeler yaparken ve Come2Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Zeki Güvercin ise Dronepark konsepti yapılanması ve Fly Bvlos Technology ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular. Aslan, başkan ve heyetini üniversitede ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sözlerine GTÜ’nün sanayinin merkezinde konumlandığını söyleyerek başladı. Aslan, “Çevremizde 17 Organize Sanayi bölgesi (OSB) mevcut. Dolayısıyla endüstri alanıyla işbirliği sürekli ve sürdürülebilir bir işbirliği içindeyiz. Coşkunöz Holding, Come 2 Türkiye ve Fly Bvlos Teknolojiye teşekkür ediyorum. Çünkü drone sektöründeki işbirliklerimizin oluşmasında bu alanda çalışmalar yapmamızda katkıları olmuştur. Diğer endüstri alanlarıyla işbirlikleri oluşturmaya da devam edeceğiz” dedi.

Programda GTÜ Rektörü Aslan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani hediye takdiminde bulundu. Burada konuşan Assoumani, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemizde eğitim ve araştırmanın önemine değindik. Bugün bunu canlı olarak yaşamanın mutluluğunu yaşıyorum. İlme verdiğiniz değer sizin ne kadar ileriye gidebileceğinizi gösteriyor. Sanayi bölgesinin içerisinde böyle bir üniversitenin bulunması şunu gösteriyor ki, bu üniversiteden mezun olan öğrenciler sanayide hayatlarına devam edebilecekler. Bu da onlara tanınan en büyük imkan. Gençlere en büyük tavsiyem, mezun olup masa başında oturmasınlar, mutlaka sanayide iş dünyasıyla beraber olsunlar. Türkiye dün bizi yok etmeye çalışanlarla mücadele ettiği için daima Türkiye’nin yanında olacağız. Şu soruyu hep kendime sormuşumdur, Türkiye’nin sırrı ne? Nasıl başarıyor? Bugün gerçekleştirdiğim geziler ile bunu net bir şekilde daha gördüm ki ilim.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Dronepark’a ziyaret gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı burada Delta İHA' nın uçuşu ile karşılandı. Fly Bvlos Teknoloji tarafından kendisine teknik bir sunum yapıldı ve sonrasında mühendisler tarafından hangarda bulunan İHA’lar tanıtıldı.













