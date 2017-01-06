Devrim Yaratacak 10 Hedef!

- Dünyadaki dijital dönüşüm eğilimi dikkate alınarak, Türkiye'nin yeni sanayi devrimindeki konumunun güçlendirilmesi ve sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla "akıllı üretim sistemlerine hizmet eden kilit ve öncü teknolojilerin belirlenmesi" için bir dizi çalışma yürütüldü.



TÜBİTAK, bu çalışmalar sonunda Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı hazırladı.



Teknoloji yol haritası, teknoloji grupları altında belirlenen ulusal stratejik hedefler, Türkiye'nin bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik ürün/teknolojiler, bunların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da geliştirilen kritik ürün ve teknolojilerin öncelikli sektörel uygulamaları şeklinde çok katmanlı olarak belirlendi. Teknoloji yol haritasında, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin odaklanacağı 3 teknoloji grubunda, 8 kritik teknoloji, 10 stratejik hedef ve 29 kritik ürüne yer verildi.



"Dijitalleşme" teknoloji grubundaki kritik teknolojiler "büyük veri ve bulut bilişim", "sanallaştırma" ve "siber güvenlik"; "etkileşim" teknoloji grubundaki kritik teknolojiler "nesnelerin interneti" ve "sensör teknolojileri"; "geleceğin fabrikaları" teknoloji grubundaki kritik teknolojiler "eklemeli imalat", "ileri robotik sistemler" ve "otomasyon ve kontrol sistemleri"nden oluştu.



Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı'ndaki 10 hedef ve kapsamı şöyle:



1. Servi̇s Bulut Platformu, Güvenli̇k ve Mahremi̇yet: Uç cihazlarının güvenli, mahrem, akıllı ve ölçeklenebilir servis bulut platformunun, algoritmalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi.



2. Büyük Veri Analitiği: Verinin toplanması, işlenmesi, anlamlandırılması, ilişkilendirilmesi, analizi, raporlanması ve karar destek sistemlerinde kullanılması.



3. Siber Güvenlik Çözümleri: Yeni Sanayi Devrimi’ne yönelik siber güvenlik çözümlerinin üretilmesi.



4. Modelleme ve Simülasyon Çözümleri: Yeni Sanayi Devrimi’ne yönelik modelleme ve simülasyon teknolojilerinin geliştirilme.



5. Endüstri̇yel Nesneleri̇n İnterneti̇ Platformu: Birlikte çalışılabilirliği sağlanmış, güvenli ve güvenilirliği artırılmış endüstriyel nesnelerin interneti dijital platformunun oluşturulması ve endüstriyel uç nokta ekipmanları için yazılım ve donanımların geliştirilmesi.



6. M2X Yazılım ve Donanımları: Üretim aşamalarında ve ürün yaşam döngüsü süresince kalite ve verimliliği artıracak güvenilir ve yenilikçi M2X (makina-makina, makina-insan, makina-altyapı) yazılım ve/veya donanımları ile ortaya çıkan veriler için uygun veri saklama teknolojilerinin geliştirilmesi.



7. Yenilikçi Sensörler: Sanayiye yönelik fiziksel, kimyasal, biyolojik, optik, mikro-nano sensörler; akıllı eyleyiciler; endüstriyel, kablosuz, dijital sensör ağları; yapay görme, görüntü işleme, yenilikçi sensör uygulamaları; uç koşullara dayanıklı sensörlerin geliştirilmesi.



8. Robot, Otomasyon, Eki̇pman, Yazılım ve Yöneti̇m Si̇stemleri̇: Uluslararası pazarlarda teknoloji ve maliyet açılarından rekabet edebilir, KOBİ'ler tarafından da ulaşılabilir akıllı üretim robot, ekipman ve yazılım/yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.



9. Eklemeli̇ İmalat Malzemeler, Eki̇pmanlar, Yazılımlar: Eklemeli imalatta kullanılan ham malzemelerin, üretim ekipmanlarının ve gerekli yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi.



10. Akıllı Fabri̇ka Si̇stemleri̇: Akıllı fabrika sistemleri ve bileşenleri ile ara katman yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi.



Taslağa nihai şekli, ay sonuna kadar alınacak görüş ve öneriler doğrultusunda verilecek.



ANKARA (AA)