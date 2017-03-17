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Facebook'a Yeni Özellik !

Facebook'a gelen yeni özellik bugün aktif edildi. Bunun yanı sıra gönderileri yorumlamak ve cevaplamak kolaylaştı.

Facebook'a Yeni Özellik !

17 Mart 2017 Cuma 15:07


Facebook geçtiğimiz aylarda teste tabi tuttuğu yeni özelliğini bugün aktif hale getirdi. Artık Facebook kullanıcıları gönderilerini tıpkı mesajlar gibi pop-up olarak görüntüleyebilecek. Facebook bundan sonra gönderileri de mesaj kutusu olarak oluşturacak. Facebook'un bilgisayar versiyonunda biri size mesaj attığı zaman sağ alt kısımda bildiğiniz üzere pencere karşımıza çıkıyor.

Bu mesajlar bölümüne bişey olmadan Facebook gönderileri de artık mesaj kutusu gibi görüntülenebilecek. Facebook'un web sayfasında paylaşım yaptığınız zaman gönderiniz altına gelen yorumları cevaplamak için bildirim gekmesinden paylaşımın bulunduğu sayfayı yüklemeniz gerekiyor.

Bundan sonra altta beliren pencere ile yorumları artık anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Söz konusu gönderiye gitmeden onları cevaplandırmanız mümkün. Bu özellik şuan için her Facebook kullanıcısında ne yazık ki aktif olarak görünmüyor. Ancak ilerleyen günlerde tüm hesaplarda bu özelliğin aktif olacağını söylememiz mümkün.

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