TEKNOLOJİ:
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Genc-i Ala'ya TEKNOFEST'te yoğun ilgi

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Ankara'da kapılarını açarken Başiskele Belediyesi, Genc-i Ala ile festivaldeki yerini aldı. Çocuklar ve aileleri Genc-i Ala standına yoğun ilgi gösterdi.

Genc-i Ala'ya TEKNOFEST'te yoğun ilgi

02 Eylül 2023 Cumartesi 12:56

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST, 7’den 70’e her kesimden milyonlarca insanı ağırladı. Teknoloji yarışmalarından fuar etkinliklerine, hava araçları gösterilerine kadar daha birçok etkinliği ziyaretçilere sunan TEKNOFEST’te Başiskele Belediyesi de Genc-i Ala olarak stant açtı. Ankara ve çevre illerden gelen birçok ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği Genc-i Ala standında, Başiskele Çocuk Üniversitesi eğitmenleri tarafından çocuklara çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenlendi. Renkli ve eğlenceli anların yaşandığı stantta çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.





İHA
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