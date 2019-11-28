GTÜ’den Savunma Sanayiine İstihdam Atağı

Türkiye’nin akademi ve savunma alanlarından öncü kuruluşları güçlerini birleştirdi. GTÜ ile SDT A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolde SDT Uzay ve Sanayi A.Ş. bünyesinde stajyer veya kısmi zamanlı GTÜ öğrencisi çalıştırılması konusunda karara varılmasıyla dev sanayi firmasının kapıları GTÜ’lü öğrencilere açılmış oldu.

TARAFLAR GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende Ar-Ge’ye dayalı bir işbirliğini tesis etmek ve yürütmek amacıyla SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ile İş Birliği Protokolü imzalandı. Tarafların 2 yıl boyunca geçerli olacak anlaşmayla ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri geliştirmesi, yürütmesi ve geliştirilen teknolojileri, ürünleri, metodolojileri ilgili alanlarda kullanması konularında fikir birliğine varıldı.

ORTAK AĞ KURULACAK

Protokol kapsamında GTÜ; SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. tarafından yapılacak yatırımlara bilimsel ve teknik destek sağlayıp projelere gerekli akademisyenlerin katkılarını sağlayacak. Ayrıca dünya ölçeğinde çalışmakta olduğu üniversiteler ile ortak ağın kurulmasında öncülük etmek suretiyle projelerin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından desteklenebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik desteği sunacak.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ GİRİŞİMLER…

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. ise; otonom teknolojileri, radar, hedef takip sınıflandırma, bakım tahmin vb. gibi alanlarda yeni girişimlerde bulunmak suretiyle çalışmalara gerekli desteği sağlayacak. Projelerine ve Ar-Ge merkezine destek sağlamak için akademisyenlerle beraber çalışma ortamı sağlayıp kendi iş ağını uluslararası Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi için Rektörlüğe açacak.

GTÜ’LÜ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Protokolde staj ve iş olanakları oluşturulmasıyla GTÜ’lü öğrenciler Türkiye’nin en prestijli savunma sanayi firmasında yerini alacak. Bünyesinde stajyer GTÜ öğrencisi veya kısmi zamanlı GTÜ öğrencisi çalıştırılması konusunda destek sağlamak konularında katkı sunacak. Ayrıca Rektörlük bünyesinde yapılması planlanan ve ortak ilgi alanına giren faaliyetlerle ilgili etkinliklere ve organizasyonlara bütçesi oranında katılım sağlayacak.

GTÜ’den Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, SDT A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DORA tarafından imzalanan protokol töreninde GTÜ’den akademisyenler ve SDT’den yönetici ve uzmanlar ortak çalışma alanları belirlemek için toplantı yaparak iş birliğinin ilk adımlarını attılar.





