TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kargoyu 'drone'lar taşıyacak

Norveçli bir şirketin tasarladığı ve 200 kilogramdan fazla yük taşıyabilen insansız hava aracı, kargo taşımacılığının yanı sıra arama kurtarma alanında da kullanılabilecek.

Kargoyu 'drone'lar taşıyacak

20 Ocak 2017 Cuma 19:08




 Norveç'in insansız hava aracı (drone) üretim şirketi Griff Aviation'un Sosyal Medya Yöneticisi Nikolas Gogstad-Andersen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 kilogramdan fazla yük kaldırabilen sekiz pervaneli insansız hava aracını, Türkiye'de de pazarlayacaklarını ancak tarihin henüz belli olmadığını söyledi.

Ürünün fiyatının bu yılın ilk aylarında duyurulacağını belirten Gogstad-Andersen, şöyle konuştu:

"Griff 300, kargo ve arama kurtarma operasyonlarında kullanılabilecek. Yiyecek, kereste, beton veya istediğiniz herhangi bir şey taşıyabilirsiniz. Müşteri, ne taşıyacağı konusunda bizi bilgilendirirse, aracın yük kapasitesini ona göre uyarlayacağız. Sipariş üzerine yapılmış bir su tankı ile 'drone'u yangın söndürme ya da sulama gibi işlemlerde de kullanabilirsiniz."

"Her müşterimizin talebini karşılamaya çalışacağız"
Söz konusu aracın hedef kitlesini, özel sektör ve tarım olarak belirlediklerini, kolluk güçlerine de satmayı planladıklarını anlatan Gogstad-Andersen, "Her müşterimizin talebini karşılamaya çalışacağız. Griff ürünleri, başkasına zarar verme eğilimi olan hiç kimseye satılmayacak." dedi.

Gogstad-Andersen, kamera sayesinde aracın, kullanıcıya sanki bir helikopterde oturuyormuş hissini vereceğini belirterek, "2017'de daha küçük ve büyük ebatlarda geliştirilmiş 'drone'lar Griff ailesine katılacak." diye konuştu.

Norveç'in Sykkylven şehrindeki Griff Aviation şirketinde üretilen Griff 300, 226,7 kilogram ağırlığındaki bir yükü kaldırabiliyor. Söz konusu araç, yüklü bir şekilde 45 dakika uçabiliyor. Griff 300'ün böyle bir yükü taşıyabilen, türünün tek örneği olduğu belirtildi.

AA

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiDroneBelediyeIstasyonEsnafTaşıma
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
'Drone'lar hayatın her alanına girdi 'Drone'lar hayatın her alanına girdi
İnsanoğlu 'yıldız tozu' taşıyor İnsanoğlu 'yıldız tozu' taşıyor
Obama'dan iki Türk bilim insanına ödül Obama'dan iki Türk bilim insanına ödül
İstenmeyen Mesaj'lara Ceza! İstenmeyen Mesaj'lara Ceza!
Ücretsiz Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi! Ücretsiz Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi!
Devrim Yaratacak 10 Hedef! Devrim Yaratacak 10 Hedef!
Yukarı Çık

banner190

'Drone'lar hayatın her alanına girdi
Güvenlik, arama-kurtarma gibi alanlarda "drone"lardan etkin biçimde yararlanmaya başlayan Türkiye, aynı zamanda...

Haberi Oku