Milli Yazılım 'ECD PLUS' Türk Milletinin Hizmetinde

Büyük ilgi uyandıran milli yazılım, 500 profesyonel web tasarım uzmanının önünde görücüye çıktı. Hazır web tasarım panelleri arasında benzeri bulunamayan ve sektöre öncülük edecek kullanıcının beklentilerini en üst seviyeye taşıyan bu çalışma %100 yerli şirket olan mega grup tarafından geliştirildi ve Ecd Plus markasıyla dünya pazarına satışa hazırlanıyor.

Açılış konuşmasını yapan satış pazarlama ağı eğitim koçu ve şirketin genel koordinatörü Dr. Şeref Menteşe ülkedeki terör saldırılarında şehit düşenleri ve yaralananları dua ve şükran ile anarak başladığı konuşmasına “vatan ve milleti korumak muasır medeniyetler seviyesine taşımak sadece siyasetçi ve güvenlik personellerimizin görevi değildir. Çalışan veya iş yapan vatansever Türk vatandaşı yaptığı, ürettiği ürünle tüm dünyada rekabet edebilir ve dünya pazarından payını alabilir kalitede olmak zorundadır” diye konuştu. Üretmeden tüketen toplum olmaktan kurtulmamız gerektiğini hatırlatan Menteşe “Biz iletişimin, ekonominin ve saldırıların internet üzerinden yapıldığı çağımızda interneti sadece sosyal medya aracı olarak kullanmamalıyız. Biz web tasarımını ve tüm dünya da iş yapabilecek tasarımcı eğitimini yerlileştirerek ilerlemeliyiz” dedi.

‘Tek bir site tasarlamadan diploma alıyorlar'

Meslek liselerinde web tasarım dersi olan öğrencilerin dahi tek bir site tasarlamadan diploma aldığını belirten Menteşe “ülkenin en ünlü teknik üniversitesi kendi bilişim fakültesine ait web sitesini dışarıdan hizmet alımıyla yaptırıyor. Bir gelişim ve liderlik eğitim uzmanı olarak biz ülkemizde her web sitesi sahibi vatandaşımıza tasarım eğitimi vererek. Kendi siteni kendin kur kendin yönet panel şifrelerin sende kalsın hem meslek sahibi ol hem de kimseye bağımlı olma ruhunu aşılamayı hedef edindik. 7 yaşındaki torun ile 77 yaşındaki dedeyi iki saat içerisinde kendi web sitesini tasarlayacak konuma getirebilen mükemmel ötesi yerli web sitesi paneliyle ülke genelinde seferberlik başlatıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

‘En iyisini Türkler yapar'

Şirket sahibi MesutÖpengin şirket politikalarının yerli yazılım öncelikli olduğunu ve hedeflerininin dünyada en iyisini Türklerin yapabildiğini ortaya koymak olduğunu açıkladı. Bunun için hiç bir fedakârlıktan geri duymadıklarını ve proje koordinatörü Fatih Mehmet Çetin ile Türkiye'nin en seçkin uzmanlarıyla ilk defa %100 yerli yazılım olarak web sitesi paneli geliştirdiklerini vurguladı. “Nitelikli internet kullanıcısı yeni nesle ihtiyacımız var” diyen Öpengin “Türkiye sanayi ve ileri teknoloji devrelerinin kaçırdı. İletişim ve internet ticareti sürecini kaçırmamalı. Biz okuma yazması olan her bir vatandaşınızı en geç iki saatte Dünyanın en donanımlı hazır web sitesi panelini kullanıp yönetebilir duruma getirecek mükemmel bir projeyi büyük bir gururla Devletinizin ve milletimizin hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

Memleketin Siber saldırılara karşı korunabilmesi için nitelikli internet kullanıcıların sayısının artması gerektiğini söyleyen Öpengin “vatandaşlarınızın kişisel ve kimlik bilgileri ülke sınırları içerisinde kalmalı TÜRKİYE web sitesi çöplüğü olmaktan kurtulmalı ve İnsanımız 2 - 3000 liralık ürüne 8-10 000 lira ödememeli. Dünya da ilk kez web sitesi kullanıcısı tasarımcıya ihtiyaç duymadan yapboz şekliyle kendini geliştirerek tamamı Türkçe paneline ve şifrelerine hakım olma imkânına kavuştu. ECD PLUS internet sektöründe bir ilk ve ilk kez bir yerli ürün tüm dünya markalarını açık ara farkla geride bırakmayı başarıyor” dedi.





'Teknik olarak diğerlerinden çok farklı'

ECD Plus kodlama bilgisi bilmeden sürükle bırak bir sistemle dinamik web siteleri ve mobil uygulamalar yapmaya yarayan bir yazılımdır. Kısacası yap-boz yapar gibi bir web sitesi veya mobil uygulama yapabilirsiniz. ECD Plus ile yapılan web siteleri slayt, galeri, blog, üyelik sistemi, sosyal hesaplarla bağlantı (Youtube, Face, İnstgram, Twitter vb), video, dosya müzik yükleme gibi birçok özelliği içerisinde barındırmaktadır.

ECD Plus içerisindeki market sayesinde birçok kullanıcıya kendi ürünlerini satma ve kullanıcılara kullanma imkânı sunmaktadır. ECD Plus market tasarım, yazılım, fotoğrafçılık gibi birçok farklı sektörden çalışanlara ortak bir market sunarak ürünlerini paylaşma seçeneğini sunuyor.

Kritik alt yapılarda yazılım ve yoğun teknolojik çözümler geliştirmeye çalışan böylece dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı ve yerli katma değeri en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Ecd Plus, neden milli bir işletim sistemimiz olmasın ve niye dışarıya bağlı kalalım düşüncesiyle ortaya çıktı. Tanıtım toplantısında ayrıca şerli yazılım projesi sayesinde geliştiricinin şirket veya ülke dışından olmasından kaynaklanan problemlerin de önüne geçileceğine değinildi.