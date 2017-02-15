TEKNOLOJİ:
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NOKIA 3310 KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Bir dönemin en popüler telefon markası olan Nokia 'nın adı zikredilince birçok kişinin aklına efsane 3310 modeli gelir.

NOKIA 3310 KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

15 Şubat 2017 Çarşamba 13:30


2000 yılında piyasaya çıkan ve çıktığı gibi ortalığı kasıp kavuran model, özellikle gençler arasında bir hayli yaygınlaşmıştı.

3310'un üstüne renkli ekranlı, kameralı telefonlar çıkmasına rağmen, sağlamlığı nedeniyle popülerliğinden hiç ödün vermedi.Günümüzde hala espiri konusu olan telefonlar karşımıza yeniden çıkıyor.

KÜLLERİNDEN DOĞACAK

2010'un sonlarına doğru yaygınlaşan dokunmatik ekranlı akıllı telefon furyasına ayak uyduramayan Nokia, Microsoft tarafından satın alınmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un da elden çıkardığı Nokia, bugünlerde HMD Global bünyesinde küllerinden doğmayı hedefliyor.

YENİ TELEFONLARINI DA TANITACAK

Bildiğimiz üzere Nokia 27 Şubat'ta kapılarını açacak olan MWC 2017 Fuarı için ciddi bir hazırlık yapıyor.

Belki de tanıtacağı ürünlerle Nokia fuara damga vuracak. Şirketin fuarda giriş segmentinde Nokia 3, orta segmentte ise Nokia 5 modellerini tanıtması bekleniyor.

Beklenen teknik özellikler şu şekilde:

Nokia 5 5.2-inç ekran,

720p çözünürlük

2GB RAM

12-megapiksel arka kamera

60 DOLARDAN SATILACAK

Halihazırda  Çin'de satışta olan Nokia 6'nın da İspanya'daki fuarda yerini alması bekleniyor.

Diğer taraftan PhoneArena'nın haberine göre Nokia, MWC 2017'de bir sürprize imza atacak ve 100 milyonun üzerinde satan 3310'un modern görünümlü versiyonunu gün yüzüne çıkaracak.

Tıpkı 17 yıl önce piyasaya çıkan model gibi dayanıklı olarak tasarlanan telefonun uzun pil ömrüne sahip olacağı ve 60 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağı ifade ediliyor.

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