Öğrenciler Tasarladıkları Robotları Yapmak İçin Ter Döktü

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 7 Ekim’de başlayan "Kod Haftası 2023" etkinlikleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de çeşitli etkinlik ve yarışmalarla kutlanmaya devam ediyor. KOD Haftası kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen KODELİG’23 Robotik Kodlama Yarışmaları, 532 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. KODELİG’23 yarışmaları kapsamında 1. gün yapılan “Tasarla Çalıştır” kategorisinde finale kalan öğrenciler Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen robot tasarlama yarışmasında ter döktü. Kendi tasarladıkları robotları yapmak için yarışan katılımcılar verilen sürede görevi tamamlamak için ekip halinde çalıştı. Gün sonunda yazılımı ve tasarımı kendilerine ait olan robotlar hazırlayan katılımcılar hazırlanan parkurda 25 Ekim Çarşamba günü yarışmak için beklemeye başladı.

330 okula robotik kodlama sınıfları kuruldu

Eğitimde yenilikçi uygulamaları destekleyen ve kodlama eğitiminin önemine inanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 330 okula kurduğu robotik kodlama sınıflarıyla eğitimde yeni bir çığır açtı. Siber Güvenlik Bayrağı Yakala (CTF Ulusal), Tasarla Çalıştır, Çizgi İzleyen, Gez Gör Kocaeli, Mini Sumo, Hedefi Bul, Temel Çizgi İzleyen, Robotik Halk Oyunları gibi pek çok farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmalar sayesinde öğrenciler kodlamayla tanışarak becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Öğrencilerin kodlama becerilerini geliştirmek, farkındalığı artırmak, birlikte çalışmayı teşvik etmek ve kodlama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen Kod Haftası kutlamalarında öğrenciler sadece kendi okulu ve öğrencileriyle değil bu yarışmalara dâhil olan tüm katılımcılarla iletişim kurabiliyor ve yenilikleri takip edebiliyor.

Erken yaşlardan itibaren çocukların kodlama becerisini desteklemek için Avrupa çapında yürütülen Code Week- Kod Haftası, Türkiye dahil 70’i aşkın ülkede aktif olarak devam ediyor. 30 binden fazla katılımla devam eden Kod Haftası’nda Türkiye, 10 binden fazla etkinlik gerçekleştirerek en çok etkinlik düzenleyen ülke olma başarısını göstermiş oldu.









İHA