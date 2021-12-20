SANTEK Dijital Fuarı’nda USTAM’a yoğun ilgi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin örgün eğitim dışında kalan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, onları doğrudan istihdama hazırlayacak USTAM Kocaeli Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yedincisi düzenlenen SANTEK Dijital Fuarına katılan USTAM Kocaeli Projesi firmalar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.





SANAYİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ELEMAN

SANTEK Dijital Fuarında katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasında sanayicilere seslenerek, “USTAM Kocaeli Projesi adını verdiğimiz büyük bir projeyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak nitelikli elaman yetiştirmeye ve sertifikalandırmaya devam ediyoruz. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elamanları yetiştirmek için atölye ve eğitim alanında tüm çalışmalarımız tamam. İşveren olarak bu nitelikli elamanların çalışma garantisini vermeniz halinde sizler için büyük bir kolaylık olacağını düşünüyoruz” dedi. Başkan Büyükakın, böylece USTAM Kocaeli Projesinin işveren ve sanayi için ne kadar önemli bir proje olduğunu vurguladı.





USTAYLA SEKTÖRÜ BULUŞTURUYOR

Örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan gençlerimizi hedefleyen USTAM Kocaeli Projesi bireylere sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitimler vererek istihdama katkıda bulunmayı amaçlıyor. USTAM Kocaeli Projesi istihdam odaklı bir meslek eğitim projesi olarak her yıl iş gücüne işinin ehli yeni ustalar kazandırmayı hedefliyor. Kuru Buz ile Endüstriyel Bakım Personeli, CNC Freze ve Torna Operatörlüğü, Endüstriyel Robot Operatörlüğü, Makine Montajcısı, Makine ve Mekanik Bakım Onarım ve Temel Elektrik alanlarında başvurular devam ediyor. www.ustamkocaeli.com sayfası üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilir, başvuru yapılabilir.





FİRMALAR PERSONEL TALEPLERİNİ USTAMKOCAELİ.COM’DAN BİLDİRİYOR





Firmaların nitelikli personel ihtiyaçlarını bildirmek için öncelikle www.ustamkocaeli.com sayfasından işletme kaydı oluşturması gerekiyor. Kurs talebi, iş/staj ilanları da sayfa üzerinden yapılabiliyor. Firmanın kriterleri doğrultusunda yaş, cinsiyet, mezuniyet, ikamet vb. gibi detaylar belirlenebiliyor. Talep edilen kurs kriterlerine göre kurslar başvuruya açılıyor. Branş kriterine uygun adaylar sistem üzerinden başvuru yapabiliyor. Eğitim öncesi yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavı ve talep edilirse ön görüşme yapılarak, ön eleme süreci gerçekleştirilebiliyor. USTAM Kocaeli Projesi kapsamında, yalnızca sektörün eleman bulmakta güçlük çektiği meslekler eğitime açılıyor.



