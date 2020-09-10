TÜBİTAK Başkanı Mandal, Otonom Araç Yarışması'nı izledi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, insansız araçlar alanındaki teknoloji geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlayan ve Gebze Bilişim Vadisi'nde oluşturulan pistte 7 Eylül'de başlayan yarışlar, bugün sona erdi. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri, 24-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST 2020'de verilecek.Prof. Dr. Mandal, TEKNOFEST kapsamında Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan takımları ziyaret etti.Yarışların son gününde stantları gezen Mandal, otonom araçları inceleyerek, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerden oluşan katılımcılarla sohbet etti.

"Gayret onlardan destek bizden"

Yarışmaları ve takımları heyecanla izlediğini belirten Mandal, dijitalleşmenin zirve yaptığı bir dönemde, öğrencilerin bunu araçlarına en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarını söyledi. Yarışmacıların bir kısmının geçen haftaki Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışları'nda da bulunduklarını dile getiren Mandal, iki haftadır ailelerini görmeyen öğrencilerin "Ailemizden çok sizi görüyoruz." diye espri yaptığını kaydetti.Mandal, gençlerin teknolojiyi kullanmaktan çok üretme konusunda heyecanlı olduğunu, ülkeyi izleyen değil takip edilen bir ülke haline getirmek için çabaladığını vurgulayarak, "Gençlerimizi yürekten kutluyorum. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'nin emin ellerde olduğunu ve hızlı adımlarla ilerlediğini görüyorum." dedi.TÜBİTAK'ın, her yaştaki öğrencileri desteklediğini belirten Mandal, "Bu yarışmalara katılan, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunan öğrencilerimizin TÜBİTAK olarak her zaman yanında olacağız. Gayret onlardan, destek bizden." diye konuştu.TÜBİTAK'ın BiGG Programı'na değinen Mandal, özellikle üniversite son sınıftan itibaren kendi iş fikrini hayata geçirmek isteyen gençlerin bu program kapsamında desteklendiğini bildirdi.

"Öğrencilerin emekleri hem ülkeye hem de kendilerine kazanç sağlayacak"

Mandal, daha önceden elektrikli araç yarışlarına katılan gençlerin bir kısmının bu program vasıtasıyla kendi girişimlerini kurduklarına dikkati çekerek, "Robotaksi, EC, İnsansız Hava Araçları, roket yarışlarına katılan, bu yarışlarda belli bir kademe kaydeden arkadaşlarımız, TÜBİTAK desteklerine başvurduklarında, onların bu yarışlardaki katılımını, başarılarını dikkate alacağız. Onları farklı bir kategoride tutacağız, destekleyeceğiz." dedi. Öğrencilerin bu yarışlarda verdikleri emeklerin hem ülkeye hem de kendilerine kazanç sağlayacağını dile getiren Mandal, "Öğrencilerin yarışmalara sadece katılmakla kalmayıp öneride de bulunmalarını istiyoruz. Bizim göremediğimiz kısımlar vardır. Öğrencilerimiz bizlere öneride bulunsunlar ki hem destek mekanizmalarımızı hem de yarışmalarımızı geliştirelim." ifadelerini kullandı.





AA