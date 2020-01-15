TÜBİTAK MAM’dan proje desteği!

Ar-Ge İmza Törenine SSB Başkanı Prof.Dr.İsmail Demir, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu ve özel sektörün temsilcileri katıldı. SSB Ar-Ge Panelinde, TSK ve diğer kurumların mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan veya geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarındaki projeler için başlatma kararları alındı.





TÜBİTAK’IN 2 PROJESİDE İMZALANDI

Öte yandan açıklanan projeler arasında TÜBİTAK MAM'ın yer aldığı KOKRİSTAL ve KAFES Projeleri de TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal tarafından imzaladı Kimyasal Ve Biyolojik Savaş Ajanlarına Karşı Yeni Nesil Koruyucu Tekstil Teknolojisi Geliştirilmesi (KAFES) ve Kokristalizasyon Yöntemi İle Enerjik Malzeme Geliştirilmesi (KOKRİSTAL) projeleri açıklanan listede yerini aldı. TÜBİTAK MAM’da çalışmaları yapılan KAFES Projesi kapsamında, Metal Organik Kafes (MOF) ve Membran teknolojileri kullanılarak kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarına karşı üstün koruyuculuk ve konfor özelliklerine sahip KBRN Koruyucu Tekstil'in milli imkanlarla geliştirilmesi planlanmakta olup, KOKRİSTAL Projesi ile yüksek detonasyon hızı ve yüksek duyarsızlık özelliğine sahip yeni nesil enerjik malzemelerin ülkemiz Savunma Sanayiine kazandırılması ve ülkemizin yeni nesil enerjik malzeme teknolojilerine sahip ülke konumunda olması hedeflenmekte.

YURT DIŞI BAĞIMLILIĞI AZALTILIYOR

Projeler, Kobi-Sanayi-Üniversite iş birliğine dayalı olarak oluşturulurken, projelerde üniversiteler, enstitüleri ve KOBİ’ler başta olmak üzere 21 yüklenici veya alt yükleniciye yer verildi. İmzalanan projelerde, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve ülkemiz Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacak.