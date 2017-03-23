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TÜRK HACKER GRUBUNDAN APPLE'a SALDIRI

Apple'a ait 300 milyon iCloud hesabını hack'ledi.

TÜRK HACKER GRUBUNDAN APPLE'a SALDIRI

23 Mart 2017 Perşembe 09:49



Kendilerini Turkish Crime Family (Türk Suç Çetesi) olarak isimlendiren bir grup hacker, iddiaya göre Apple'a ait 300 milyon iCloud hesabını hack'ledi ve Apple'dan fidye isteyen hacker'lar istediklerini alamazlarsa milyonlarca hesabını sıfırlayacak!

Türk hacker grubundan Apple'a büyük şok 
 
Apple'a yakınlığıyla bilinen MacRumours'un haberine göre bir grup Türk hacker, 300 milyonu aşkın iCloud hesabını hack'lemiş durumda. Apple'dan hack'lenen hesapların karşılığında fidye isteyen hacker grubu, kendilerine 75 bin dolar değerinde bitcoin ya da 100 bin dolar değerinde iTunes hediye kartı verilmesini istiyor.

Bu istekleri yerine getirilmemesi söz konusu olursa bunca hesabın sıfırlanacağını savunan hacker'lar Apple'a 7 Nisan tarihine kadar da süre tanımış durumda. Hacker grubunun iddiasına göre, hacker'lar bir Apple yetkilisiyle mail üzerinden görüştüler; ancak yetkili bu tür siber suçları Apple'ın kesinlikle ödüllendirme yoluna gitmeyeceğini söyledi.

Apple'dan konuyu doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama henüz yapılmış değil. 

Daha önce de Rusya'nın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan VKontakte'nin 100 milyon kullanıcı bilgisi çalınmış ve 1 bitcoin karşılığında bu hesaplar satışa çıkarılmıştı.
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