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TEKNOLOJİ:
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“Türkiye'nin Otomobili“ tanıtım toplantısı

Gebze Bilişim Vadisi'nde "Türkiye'nin Otomobili"'nin tanıtım toplantısı başladı.Fuaye alanında bulunan "Devrim" arabasını inceleyen Erdoğan, direksiyona geçti.

27 Aralık 2019 Cuma 15:25

ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşıladı.

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katıldı. Fuaye alanında bulunan "Devrim" arabasını inceleyen Erdoğan, direksiyona geçti.

AA
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#gebze#bilişim Vadisi#erdoğan#cumhurbaşkanı#türkiyeniotomobili
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