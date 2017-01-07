TEKNOLOJİ:
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Ücretsiz Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi!

TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü (TPE) ile Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES TURKEY) tarafından ortaklaşa yürütülen “Ar-Ge Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firmalarının Sınai Mülkiyet Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Projesi” kapsamında Sınai Mülkiyet Hakları konulu bir eğitime ev sahipliği yapacaktır.

Ücretsiz Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi!

07 Ocak 2017 Cumartesi 12:11

 Eğitime katılım ücretsiz olup katılmak isteyenlerin aşağıda iletişim bilgisi verilen MARTEK personeli ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Duyuru: https://twitter.com/Tubitak_Martek/status/817240959771705344

Etkinlik tarihi

9 Ocak 2017, Pazartesi

Etkinlik saati

13.00 – 17.00

Etkinlik yeri

TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans Salonu

(Ulaşım: http://mam.tubitak.gov.tr/tr/icerik/iletisimulasim)

Eğitmen

Onur Erçakır

Patent Uzman Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü

Etkinlik programı

Modül 1: Sınai Mülkiyet Hakları: Temel Kavramlar ve Patent İşlem Süreçleri

  • Sınai mülkiyet hakları ve önemi
  • Patent verilebilirlik şartları
  • Patent ve faydalı model
  • Patent başvurusu hazırlanması
  • Patent ve faydalı model işlem süreçleri
  • Uluslararası patent işlem süreçleri
  • Patent veri tabanları ve veri tabanlarından araştırma yapmanın önemi

Modül 3: Patent Randevu

  • Teknik probleme çözüm getirdikleri ve çalıştıkları konuların patentlenebilirliği konusunda değerlendirme yapmak
  • Patent başvurusu hazırlanması hakkında karşılıklı değerlendirmede bulunulması ve birlikte çalışma yapılması.
  • Patent veri tabanlarından araştırma yapılması
  • Ulusal ve uluslararası patent süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi

Daha fazla bilgi ve katılım bildirimi için:

Sevda Alansu

Tel: (262) 676 62 06

e-posta: salansu@marmarateknokent.com.tr

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