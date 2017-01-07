Ücretsiz Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi!

TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü (TPE) ile Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES TURKEY) tarafından ortaklaşa yürütülen “Ar-Ge Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firmalarının Sınai Mülkiyet Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Projesi” kapsamında Sınai Mülkiyet Hakları konulu bir eğitime ev sahipliği yapacaktır.