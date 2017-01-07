Ücretsiz Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi!

Duyuru: https://twitter.com/Tubitak_
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Etkinlik tarihi
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9 Ocak 2017, Pazartesi
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Etkinlik saati
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13.00 – 17.00
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Etkinlik yeri
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TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans Salonu
(Ulaşım: http://mam.tubitak.gov.tr/tr/
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Eğitmen
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Onur Erçakır
Patent Uzman Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü
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Etkinlik programı
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Modül 1: Sınai Mülkiyet Hakları: Temel Kavramlar ve Patent İşlem Süreçleri
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Modül 3: Patent Randevu
Daha fazla bilgi ve katılım bildirimi için:
Sevda Alansu
Tel: (262) 676 62 06
e-posta: salansu@marmarateknokent.com.