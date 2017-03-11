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Vatandaşın İlgisi WİFİ Hizmetinde

Büyükşehir Ulaşımpark A.Ş.’nin otobüslerindeki kablosuz internet ( Wifi ) hizmeti oldukça dikkat çekiyor

11 Mart 2017 Cumartesi 11:59

 

Otobüste wifi hizmeti vatandaştan ilgi görüyor

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş.’nin otobüslerinde verilen wifi hizmeti vatandaşlardan büyük talep görüyor. Yolcular gidecekleri yere kadar wifi sayesinde internete girerek işlerini halledebiliyor. Kimi faturasını ödüyor, kimi haberleri takip ediyor, kimi de ders sunularını takip ediyor.  

 

SOSYAL MEDYADA YOĞUN KULLANIM

2016 Temmuz ve 2017 Ocak döneminde toplam 125 bin 893 kişi wifi hizmetinden faydalandı. Temmuz- Ağustos döneminde 21 bin 206 kişi wifi hizmetini kullanırken, Aralık- Ocak döneminde bu sayı yaklaşık 8 bin artarak 28 bin 965 kişiye ulaştı. Bu kişilerden 31 bin 377’si Google arama motorunu kullanırken, 22 bin 577 kişi ulasimpark.com.tr adresini ziyaret etti. Toplam 62 bin 395 kişi de sosyal medyayı kullandı.   

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