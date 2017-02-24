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Whatsapp'a Yeni Özellik

Whatsappp 'a yeni özellik geldi.

Whatsapp'a Yeni Özellik

24 Şubat 2017 Cuma 13:47

 Uçtan uca şifrelenecek denilen yeni durum özelliği ile WhatsApp durumunuza aynı Snapchat'teki gibi fotoğraf ekleyebileceksiniz.

Snapchat'i bir türlü deviremeyip sürekli kopyalayan ve bu girişimlerinden dolayı basında kopyacı olarak gösterilen Facebook, şimdi de sahibi olduğu WhatsApp'a Snapchat tarzı bir özellik ekleyeceğini duyurdu. WhatsApp Blog üzerinden yapılan açıklamaya göre; WhatsApp'ın 8. yılı şerefine WhatsApp Durum bölümü güncellenecek.

 

Peki WhatsApp durum özelliği kullanıcılara ne sunacak?

WhatsApp'a gelecek olan güncelleme ile WhatsApp durum özelliği aynı Snapchat gibi olacak. Uçtan uca şifrelenecek denilen yeni durum özelliği ile WhatsApp durumunuza aynı Snapchat'teki gibi fotoğraf ekleyebileceksiniz. Eklediğiniz bu fotoğraflar 24 saat sonra otomatik olarak silinecek. WhatsApp'ın yeni güncellemesi bugün başladı. Sabah büyük bir sürpriz karşılaşan WhatsApp kullanıcılar yeni güncelleme hakkında olumsuz eleştiride bulundu. Kimileri hatta sosyal hesaplarını kapatacaklarını dahi ifade etti.

 

Snapchat'i deviremeyip kopyası yapılıyor

WhatsApp durumlarında artık bundan sonra Snapchat ve Instagram’da olduğu gibi 24 saat içinde silinen fotoğraf, video ve GIF`ler kullanılacak. Uçtan uca şifrelenecek denilen yeni durum özelliği ile WhatsApp durumunuza aynı Snapchat`teki gibi fotoğraf ekleyebileceksiniz. Snapchat`i bir türlü deviremeyip sürekli kopyalayan ve bu girişimlerinden dolayı basında kopyacı olarak gösterilen Facebook, şimdi de sahibi olduğu WhatsApp`a Snapchat tarzı bir özellik ekleyeceğini duyurdu. WhatsApp Blog üzerinden yapılan açıklamaya göre; WhatsApp`ın 8. yılı şerefine WhatsApp Durum bölümü güncellendi.

 

Nasıl kullanılacak?

Whatsapp’a yakın zamanda gelecek olan hikaye özelliği nasıl kullanılacak merak ediliyor. Whatsapp’ta profil fotoğrafınızın yanında + işaret olacak. Bu işarete dokunduğunuzda Whatsapp arkadaşlarınızın güncellemelerini görebilirsiniz. Aynı zamanda sizde oradan fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızın fotoğraflarına yaptığınız yorumlar onlara mesaj olarak gidecektir.

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