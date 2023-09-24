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TEKNOLOJİ:
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Yerli ve milli sürücüsüz vagon raylara indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapıdan Sorumlu Genel Müdür Yalçın Eyigün, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Darıca Sahil Metro Hattında incelemelerde bulundu. Eyigün, "Aracımızın kendine ait bazı özellikleri var. Sürücüsüz yerli ve milli metro aracı" dedi.

Yerli ve milli sürücüsüz vagon raylara indi

24 Eylül 2023 Pazar 16:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kocaeli'de yapımı devam eden Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapıdan Sorumlu Genel Müdür Yalçın Eyigün, Gebze OSB istasyonunda raylara indirilen metro vagonlarında incelemelerde bulundu. Eyigün, "Aracımızın kendine ait bazı özellikleri var. Sürücüsüz yerli ve milli metro aracı. İç hacim genişliği en fazla olan metro aracı. Bir seferde normal bir yoğunlukla bin 150 yolcu alıyor. Daha yoğun yerleşimle bin 500'leri bulabilir. 15.4 kilometrelik metro hattımız var. Şu an depo sahasındayız. Bu araçların günlük rutin bakımları gerçekleştiriliyor. Bu tesis de yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

 

"ASELSAN ve TÜBİTAK ile çalışmamız oldu"

Eyigün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıl önce araçlarda yüzde 8 ila 10 arasında yerlilikten bahsederdik. 20 yıldaki irade ve uygulamalarla yüzde 63 yerliye ulaştı. Klimasından, aydınlatmasından anons sistemine kadar birçok parçaya kadar yerli ekipman var. Bu aracın bir özelliği de yerli sinyalizasyon kullanmış olacağız. ASELSAN ve TÜBİTAK ile çalışmamız oldu bu konuda. Tünellerden, istasyonlardan ve projenin a'dan z'ye dizaynı açısından da yüzde 100 yerli mühendislik ürünü bu. Kendimiz çizdik, kendimiz tasarladık ve projemizi yakın zamanda halkımızla buluşturmuş olacağız."

 

Kocaeli'ye ait yöresel dokular metroya işlendi

Raylara indirilen metro vagonlarında incelemelerde bulunan Eyigün, metronun zemininde, Kocaeli'nin yöresel ürünü Hereke halısının dokularının metroya işlendiğini belirtti.



İHA
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