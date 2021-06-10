Yerli yazılımla görüntülü

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknopark'ta faaliyet gösteren bir startup (yeni girişim) firması tarafından avukatlar ile veri ve görüntü güvenliği içerisinde hukuki danışmanlık almak isteyen kişilerin çevrim içi ortamda görüşmesini sağlayan sistem geliştirildi.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile akıllı telefonlarda kullanılabilen çevrim içi hukuki danışmanlık sistemi, hukuk bürolarının web siteleriyle entegre çalışıyor.

Kişisel veriler ve görüşme sırasında elde edilen görüntülerin ilgili hukuk bürosu dışında hiçbir kişi veya kurumun eline geçmesine imkan vermeyecek şekilde tasarlanan yazılım, güvenlik kaygılarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Farklı sektörlerden gelen talepler üzerine sistemi optimize eden firma, yazılımın Almanya'daki bir firmaya da satışını yaptı.

- "İstanbul'da 10'un üzerinde hukuk bürosunda hizmet vermekteyiz"

Bilişim firmasının kurucusu Onur Apaydın, AA muhabirine, yaklaşık 9 yıllık meslek hayatında insanların hukuki problemlerinde bir avukata çevrim içi danışma ihtiyacının olduğunu fark ettiğini söyledi.

Meslektaşlarının çeşitli platformlar üzerinden bu hizmeti vermeye çalıştığını ancak ödeme alt yapısı, randevu sistemi ve canlı görüşme teknolojisinin amatörce yapıldığını dile getiren Apaydın, 2018'de çevrim içi hukuki danışmanlık sistemini geliştirmeye başladıklarını kaydetti.

Apaydın, projenin KOSGEB tarafından desteklendiğini ve 2019'da Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ta faaliyete başladıklarını anlatarak, "Aslında ürün pandemi öncesinde ortaya çıktı. Pandemi sonrasında gerek yurt dışında yaşayan vatandaşların gerek Türkiye'ye gelemeyen yabancıların online hukuki danışmanlık alma ihtiyacı ortaya çıkması sonrasında ürünümüzün hukuk bürolarına satışına başladık. Şu an İstanbul'da 10'un üzerinde hukuk bürosunda hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

İlerleyen süreçte farklı sektörlerden talep aldıklarını aktaran Apaydın, "Ürünümüzün farklı versiyonlarını geliştirdik. Ürünümüz şu anda özel hastaneler, online terapi hizmeti veren psikologlar tarafından da kullanılmakta. Almanya'da bir özel hastane ile bir Türk tarafından kurulan terapi merkezinde kullanılmakta yani ürünümüzün ihracatını da gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

- "Sistemle dört problemi gideriyoruz"

Firmanın kurucu ortağı Günçağ Yıldız da sistemle dört sorunu giderdiklerini, güvenli şekilde dosya ve veri paylaşımını sağladıklarını, avukatlar ve hukuk bürolarının ödeme alma sıkıntılarına çözüm getirdiklerini anlatarak, "Görüntülü görüşme hizmetini yerli sunucularda gerçekleştirerek verilerin güvenliği sorununu da ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Yıldız, geliştirdikleri "hukuki biçimsel öneri sistemi" ile hukuk firmalarının ön inceleme ihtiyacını ortadan kaldırarak danışmanlık hizmetinin tek görüşmede verilmesini de hedeflediklerini anlattı.

- "Bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslara aktarılmıyor"

Projeye Ar-Ge desteği veren Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak İnner de sistemi geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, amaçlarının görüşme öncesi alınan bilgiler doğrultusunda avukata öneriler sunarak ikinci görüşmeye gerek kalmadan danışmanlık hizmetinin verilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Görüşmeye ilişkin bilgilerin hiçbir şekilde üçüncü şahıslara aktarılmadığının altını çizen İnner, "Kullanılan tüm yazılımlar ve sunucular yerli olduğu için hem de şifreleme kullanıldığından dolayı avukatla müvekkil arasındaki gizlilik tamamen sağlanmış oluyor." dedi.