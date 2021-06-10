banner462
TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yerli yazılımla görüntülü "hukuki danışmanlık" hizmeti

- Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren şirketin KOSGEB desteğiyle tasarladığı sistem, İstanbul'daki hukuk bürolarında kullanılmaya başlandı - Kişisel veriler ve görüşme sırasında elde edilen görüntülerin ilgili hukuk bürosu dışında hiçbir kişi veya kurumun eline geçmesine imkan vermeyecek şekilde tasarlanan yazılım, güvenlik kaygılarının önüne geçmeyi amaçlıyor - Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak İnner: - "Kullanılan yazılımlar ve sunucular yerli olduğu için hem de şifreleme kullanıldığından avukatla müvekkil arasındaki gizlilik tamamen sağlanmış oluyor"

Yerli yazılımla görüntülü

10 Haziran 2021 Perşembe 13:06

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknopark'ta faaliyet gösteren bir startup (yeni girişim) firması tarafından avukatlar ile veri ve görüntü güvenliği içerisinde hukuki danışmanlık almak isteyen kişilerin çevrim içi ortamda görüşmesini sağlayan sistem geliştirildi.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile akıllı telefonlarda kullanılabilen çevrim içi hukuki danışmanlık sistemi, hukuk bürolarının web siteleriyle entegre çalışıyor.

Kişisel veriler ve görüşme sırasında elde edilen görüntülerin ilgili hukuk bürosu dışında hiçbir kişi veya kurumun eline geçmesine imkan vermeyecek şekilde tasarlanan yazılım, güvenlik kaygılarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Farklı sektörlerden gelen talepler üzerine sistemi optimize eden firma, yazılımın Almanya'daki bir firmaya da satışını yaptı.

- "İstanbul'da 10'un üzerinde hukuk bürosunda hizmet vermekteyiz"

Bilişim firmasının kurucusu Onur Apaydın, AA muhabirine, yaklaşık 9 yıllık meslek hayatında insanların hukuki problemlerinde bir avukata çevrim içi danışma ihtiyacının olduğunu fark ettiğini söyledi.

Meslektaşlarının çeşitli platformlar üzerinden bu hizmeti vermeye çalıştığını ancak ödeme alt yapısı, randevu sistemi ve canlı görüşme teknolojisinin amatörce yapıldığını dile getiren Apaydın, 2018'de çevrim içi hukuki danışmanlık sistemini geliştirmeye başladıklarını kaydetti.

Apaydın, projenin KOSGEB tarafından desteklendiğini ve 2019'da Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ta faaliyete başladıklarını anlatarak, "Aslında ürün pandemi öncesinde ortaya çıktı. Pandemi sonrasında gerek yurt dışında yaşayan vatandaşların gerek Türkiye'ye gelemeyen yabancıların online hukuki danışmanlık alma ihtiyacı ortaya çıkması sonrasında ürünümüzün hukuk bürolarına satışına başladık. Şu an İstanbul'da 10'un üzerinde hukuk bürosunda hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

İlerleyen süreçte farklı sektörlerden talep aldıklarını aktaran Apaydın, "Ürünümüzün farklı versiyonlarını geliştirdik. Ürünümüz şu anda özel hastaneler, online terapi hizmeti veren psikologlar tarafından da kullanılmakta. Almanya'da bir özel hastane ile bir Türk tarafından kurulan terapi merkezinde kullanılmakta yani ürünümüzün ihracatını da gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

- "Sistemle dört problemi gideriyoruz"

Firmanın kurucu ortağı Günçağ Yıldız da sistemle dört sorunu giderdiklerini, güvenli şekilde dosya ve veri paylaşımını sağladıklarını, avukatlar ve hukuk bürolarının ödeme alma sıkıntılarına çözüm getirdiklerini anlatarak, "Görüntülü görüşme hizmetini yerli sunucularda gerçekleştirerek verilerin güvenliği sorununu da ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Yıldız, geliştirdikleri "hukuki biçimsel öneri sistemi" ile hukuk firmalarının ön inceleme ihtiyacını ortadan kaldırarak danışmanlık hizmetinin tek görüşmede verilmesini de hedeflediklerini anlattı.

- "Bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslara aktarılmıyor"

Projeye Ar-Ge desteği veren Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak İnner de sistemi geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, amaçlarının görüşme öncesi alınan bilgiler doğrultusunda avukata öneriler sunarak ikinci görüşmeye gerek kalmadan danışmanlık hizmetinin verilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Görüşmeye ilişkin bilgilerin hiçbir şekilde üçüncü şahıslara aktarılmadığının altını çizen İnner, "Kullanılan tüm yazılımlar ve sunucular yerli olduğu için hem de şifreleme kullanıldığından dolayı avukatla müvekkil arasındaki gizlilik tamamen sağlanmış oluyor." dedi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaMuzaffer BıyıkGebzeKocaeliSeddar YavuzçayırovaBünyamin çiftci
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
E-ticaret'te Pazaryeri Entegrasyonlarının Önemi E-ticaret'te Pazaryeri Entegrasyonlarının Önemi
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde Kocaeli öncü olacak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde Kocaeli öncü...
İlk milli helikopterin motoruna İlk milli helikopterin motoruna "güç veren" kadın...
Bakan Varank: TOGG-Meteoroloji iş birliği mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak Bakan Varank: TOGG-Meteoroloji iş birliği mobilite...
''Teknolojiyi sizler geliştireceksiniz'' ''Teknolojiyi sizler geliştireceksiniz''
Türkiye'nin 'güneşi' yeni yatırımlarla daha fazla parlıyor Türkiye'nin 'güneşi' yeni yatırımlarla daha fazla...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

E-ticaret'te Pazaryeri Entegrasyonlarının Önemi
İnternetten ürün satışı gerçekleştiren firmaların bir bölümü e-ticaret siteleri üzerinden bir bölümü...

Haberi Oku