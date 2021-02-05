DÜNYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ABD, Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdi

ABD Başkanı Biden, başkan olduktan sonraki ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığında ABD'nin diplomasi yaklaşımına ilişkin bir konuşma yaptı.

ABD, Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdi

05 Şubat 2021 Cuma 16:13

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

"Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü." mesajı veren Biden, yönetiminin her alanda diplomatik kurumları daha fazla kullanacağını ve uluslararası ittifak ilişkilerini önemsediklerini belirtti.

Biden, Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

Önceki Başkan Donald Trump dönemine atıf yapan Biden, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale girişimlerinin ve güvenlikle ilgili meydan okumalarının farkında olduklarını belirten Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Savunma Bakanlığının ABD'nin küresel askeri varlığını da gözden geçirdiğini kaydeden Biden, bu süreçte Almanya'dan asker çekilme sürecini askıya aldığını bildirdi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan yaptığı işin hesabını mutlaka ödeyecek Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan yaptığı...
Orta Asya değil Türkistan Orta Asya değil Türkistan
Mekke'de aşamalı normalleşme başlayacak Mekke'de aşamalı normalleşme başlayacak
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bini geçti Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bini...
Avrupa'nın birçok ülkesinde Kovid-19 vakalarının artış hızı düşüyor Avrupa'nın birçok ülkesinde Kovid-19 vakalarının...
DSÖ'den Türkiye'ye övgü DSÖ'den Türkiye'ye övgü
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan yaptığı...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarının gündemde olduğu...

Haberi Oku