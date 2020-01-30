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Ersoy, ”Trump'ın Sözde Barış Planını Şiddetle Reddediyoruz”

HAK-İŞ, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ERSOY, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ortak basın toplantısı ile açıkladıkları 'Yüzyılın Anlaşması' adlı tek taraflı plan ile ilgili tepki gösterdi.

Ersoy, ”Trump'ın Sözde Barış Planını Şiddetle Reddediyoruz”

30 Ocak 2020 Perşembe 11:08

Ersoy “Trump, ortağı siyonistler ve Ortadoğu'daki taşeronları nasıl bir plan yaparsa yapsınlar Filistin halkı bu ihanete asla izin vermeyecek, siyonist emperyalistlere teslim olmayacaklardır.”

“Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" adıyla lanse ettiği plan, bizim ve Filistinliler için Yüzyılın yalanıdır. Filistinliler için yüz yılın ihanetidir. Bu ihanete asla izin vermeyeceğiz, asla geçit vermeyeceğiz. Kudüs, İsrail'in değil Filistin'in ezeli ve ebedi Başkentidir” açıklamalarında bulundu.

Hizmet iş sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ersoy, “ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Çünkü bir anlaşma metni hazırlanırken, ilgili taraflarla beraber hazırlanır. Taraflar, konular hakkında birlikte müzakere ederler. Bu anlaşmada, asıl taraf olan Filistin Devleti temsilcileri yer almamıştır.

Açıklanan plan, 1967 sınırları dahilinde ve iki devletli çözüm temeline dayanan BM kararlarına tamamen aykırı bir plandır. Trump’ın sözde barış planı kapsamında Kudüs’ü İsrail’in bölünmez başkenti olarak kabul etmesini şiddetle reddediyoruz. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs, işgalci İsrail’in değil, Filistin Devleti’nin ezeli ve ebedi Başkentidir.

Trump, “50 milyar dolarlık bir destekle birlikte yeni kurulacak Filistin Devleti’nin ekonomisi tesis etmesini sağlayacağız. 1 milyon Filistinli için iş imkânı sağlanacak. Filistin halkının geliri ikiye üçe katlanacak” diyerek Filistin halkını ve topraklarını parayla satın alabileceğini sanmıştır. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Filistin toprakları satılık değildir.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerine legalite tanıyan, Ürdün Vadisi'nin kontrolünün İsrail'e verilmesini öngören ve yaklaşık 6 milyonu bulan Filistinli mültecilere geri dönüş hakkı vermeyen bu plan,  tamamen taraflı bir planın parçasıdır.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası olarak, kardeş Filistin halkının daima yanında olacağımızı, Filistin topraklarında, Başkenti Kudüs olan,  bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceğimizi, Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Sözde barış planını açıklayan ABD Başkanı Trump ve destekçilerine bir kez daha hatırlatıyoruz ki; Siyonist İsrail devleti, İşgal politikalarına son verip geriye çekilmeden Orta Doğu'ya barış gelemez." dedi

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KocaeliGebzeTrumpSözde Barış Planı
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