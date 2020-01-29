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Kudüs Düşerse Anadolu İşgal Edilir

Siyonistlerin Büyük İsrail Devleti Planını Unutmayalım.

Kudüs Düşerse Anadolu İşgal Edilir

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:43

Birinci Dünya Harbi Osmanlı'yı yıkıp İsrail Devleti'nin önünü açmak için çıkartıldı. Milyonlarca insan öldü.
İkinci Dünya Harbi Avrupa’da yaşayan Yahudilerin İsrail’e göç ettirilip İsrail devletinin kurulması için çıkartıldı.
İkinci Dünya Harbi’nden hemen sonra 1948 de İsrail Devleti’nin kurulması tesadüf değildir.
Irak, Suriye ve Mısır’da yaşanan iç savaş Kasım Süleymani’nin öldürülmesi, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine diz çöktürülmesi, kan, gözyaşı ve işgallerin temelin de Amerika ve İsrail in Ortadoğu planı ile Kudüs’ün işgal edilip İsrail’e başkent yapılması yatıyor.
Amerika ve İsrail devlet başkanlarının dün gece açıkladığı sözde Ortadoğu planı insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir.
Avrupa ve Rusya içinde kutsal olan Kudüs için bu ülkelerden tepki gelmemesi düşündürücü.
Türkiye bu oyunu bozuyor ve bozmak zorunda.
Türkiye var oldukça
Kudüs işgal edilemeyecek
Kudüs düşerse.
Türkiye düşer.

Siyonistlerin plan ve hedefi
Nil’den Fırat Irmağı’na büyük İsrail Devleti’ni kurmak
Türkiye’deki gizli Yahudi ve Siyonist lobilerinin çalışmaları takip edilmel.i Çukurova ve Urfa bölgesinden toprak satın alan şirketler mercek altına alınmalı.
Birlik ve beraberliğimize yönelik sinsi çalışmalar yakından takip edilmeli.
Unutmayalım başka Türkiye yok
Bizim bizden başka dostumuz da yok
Türkiye’yi savunmak Kudüs’ten başlar

Türkiye’den Amerika’ya Sert Tepki
Dışişleri Bakanlığı "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
"ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.
Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz.
Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu’ya barış gelemez."


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