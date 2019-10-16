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Liderler Zirvesini takip edip belgesel çekimi yaptık

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Konseyi liderler zirvesini Gebze Gazetesi olarak yakından takip ettik. Yetkililerle söyleşi yaptık.

Liderler Zirvesini takip edip belgesel çekimi yaptık

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:22

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Konseyi liderler zirvesini takip etmek için başkent Bakü’nün merkezindeki binaya geldik Türk şehitliği ve Şehitler Cami’sinin yanında zirvenin yapılacağı binaya çok sıkı güvenlik önlemlerinden geçerek geldik. Liderleri sadece Türk medyası değil kalabalık basın ve medya ordusunun takip ettiğine şahit olduk.

Zirve, Barış Pınar’ı Harekatı dolayısı ile birçok ülkeden medya mensubu zirveyi takından takip ediyor.

Zirve öncesi Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun Bilim teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye’nin Azerbaycan  büyük elçisi ile söyleşi yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ile ikili görüşmesine şahitlik yaptık. 



Bakü gerçekten tarihi gümlerinden birini daha yaşadı.  Deyim yerinde ise Türk dünyasının kalbi Barış Pınar’ı Harekatı için Can Azerbaycan’da attı.

 Barış Pınarı Harekâtına  Tam Destek

 Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda hazır bulundu.

Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir."

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