Maliye Bakanı Gebze’nin Trafik Sorununuda Çözmeli

Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın hafta sonu Gebze’de düzenlediği tura katıldım. Sayın Bakan ilk olarak Gebze Tatlıkuyu’da öğlen yemeği programı ardından da Gebze Bayburtlular Platformu’nun düzenlediği programa katıldı. Burada yaptığı konuşmanın ardından Gebze Ticaret Odası’nda iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Ağbal, önemli açıklamalar yaptı.

Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın Gebze Bayburtlular Platformu’nda yapmış olduğu konuşma oldukça dikkatimi çekti. Bakan Ağbal, yaptığı konuşmada, Bayburt’a tünel ve havalimanları ile ulaşıma yatırım yapıldığını, Bayburt’un bu ulaşım ağı ile Anadolu ve Karadeniz’e bağlantısının kurulacağını söyledi.

Bakan Ağbal bu konuşmayı yaptığı sırada benim aklıma Gebze trafiği geldi. Bayburtluların programına gelmeden önce Tatlıkuyu’ya giden ve oradan Sultan Orhan Mahallesi’ndeki dernek binasına gelen Bakan Ağbal, Gebze trafiğinin karmaşık bir halde olduğuna da şahit olmuştur.

Elbette Bayburt’a yatırım yapılmalıdır. Fakat öncelik ihtiyaç olan bölgelere daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Bayburtlu dostlarımız bize kırılmasınlar. Gebze’de Bayburt’tan çok Bayburtlu yaşıyor. Sayın Ağbal, Türkiye’de bütçeyi yapan bir kurumun başında. Deyim yerindeyse para babası Maliye Bakanlığı görevini yürütüyor. Gebze’nin trafik sorunun çözülmesine katkı sunması için kendisine tarihi görev düşüyor. Sayın Bakan’dan bu noktada çaba sarf etmesini istiyoruz.

GTO, BAKAN’A TRAFİK SORUNUNU İLETMELİ

Gebze 72 ilden daha fazla vergi ödeyen, Türkiye ekonomisine yön veren bir sanayi şehri. Bu bölgede iş adamları en değerli şeyi zamanının büyük bir kısmını trafikte geçiriyor. Bu sorunu çözecek hamleler yapılıyor. Gebze Ticaret Odası yöneticileri bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayarak Sayın Bakan’a trafikle ilgili bilgi vermelidir.

METRO GEBZE’YE GELMELİ

Bugün Gebze, nüfusundan çok çalışan sayısına sahip bir bölge. Gündüz nüfusu 1,5 milyonlara kadar ulaşıyor. Buda ilçe de ciddi bir trafik sorununu birlikte getiriyor. İstanbul metrosu Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar uzanıyor. Gebze’ye yapılacak olan metro kesinlikle İstanbul metrosu ile entegre edilmelidir. Çünkü İstanbul – Gebze arasında ciddi bir insan trafiği var. Alternatif yol güzergahları ile bu yük karayollarından alınmalıdır.

Bu konuda ciddi çalışmalar yapılması ve bir trafik master planı çıkartılmalıdır. Bu anlamda Sayın Ağbal’dan isteğimiz, Gebze’nin trafik sorunu ile ilgilenmesidir. Evet, Bakan Ağbal’ın Gebze’de hafta sonu programında yapmış olduğu konuşmaların kısa bir özetini sizlerle paylaşarak bugün ki makaleme son vermek istiyorum.

BAKAN AĞBAL GEBZE’DE NE DEDİ?

Bakan Ağbal Gebze’de ki yaptığı programlarda özetle şu cümleleri kurdu; “Eğitim çok önemli. Bizim okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere Yüksek öğretimde çok ciddi anlamda bir değişime ve dönüşüme ihtiyacımız var. Yüksek öğretimde Gebze’nin anlayışına uygun bir yüksek öğretim sistemini mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Çünkü bir noktada dünyanın kalbinin attığı yer burası. Yine kamu yönetiminde çok önemli değişiklikler yapmamız lazım. Hepiniz bürokrasiden, kuralların karmaşıklığından şikayet ediyorsunuz. Yetkilerin merkezileştirilmesinden şikâyet ediyorsunuz. Hepsinde de haklısınız. Bunların hepsini inşallah 16 Nisan’dan sonra çok kapsamlı bir şekilde kamu paketi reformuyla getireceğiz. Sanayi de köklü bir değişim mutlaka yapmamız lazım. Gebze bunu başarmış, Gebze dünyaya ayak uydurmuş. Ama bizim bunu Türkiye’nin her tarafına yaygınlaştırmamız lazım. Eğer önümüzdeki dönemde başta teknoloji, inovasyon ve arge olmak üzere çok kapsamlı bir dönüşüm eylem planını hep birlikte uygulamaya koyacağız”

BAYBURTLULARDAN EVET İSTEDİ

Bayburtlular platformunda yapılan toplantıda, Bayburt’a yapılan yatırımları anlatan Bakan Ağbal, referandumda Bayburlulardan evet oyu istedi. Bakan Ağbal, “O gün, akşam kimin kendisini yönetmesini istiyorsa orada kendisi belirleyecek. Şu anda mevcut sistemde öyle mi? 7 Haziran'ı hatırlayın. Sandığa hepimiz gittik oy kullandık, sonra 90 gün boyunca düşündük 'Acaba bu ülkenin başına kim hükümet gelecek?' diye. Sonunda da gördük ki bir istikrarsızlık oldu. Onun için tekrar 1 Kasım seçimlerine gitmedik mi? Şimdi ne diyoruz, artık vatandaş sandığa gitti mi o gün kendisini yönetecek iktidarı kendisi doğrudan doğruya seçsin, araya birtakım vesayet odakları girmesin, demokrasi dışı birtakım güç odakları heveslenmesin, hevesleri kursaklarında kalsın” dedi.

Evet, Gebze’nin en büyük sorunlarından biri trafik. Her geçen günde trafik sorunu ağırlaşıyor. Burada Kocaeli Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi vakit geçirmeden bir trafik master planı yapmalı. Kısa, orta ve uzun vadede Gebze’nin trafik sorununu çözecek plan ve programı devreye koymalıdır. Bunun için Gebze artık kuzeye doğru mutlaka açılmalıdır. Gebze Fatih Devlet Hastanesi keşke mevcut yere değil de, yeni adliye binasının yapıldığı bölgeye yapılsaydı. Gebze merkeze yapılacak yatırımlar, trafik master planına göre yapılması gerekiyor. Sayın Maliye Bakanı’na da bu hususu hatırlatarak gazeteci olarak tarihe karşı görevimi yapmaya çalıştım.