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EĞİTİM:
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1144 Öğrenci Ter Döktü

Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde eğitim alan öğrencilerin kazanımlarını ölçmek için periyodik aralıklarla yaptığı deneme sınavlarının bir yenisini daha gerçekleştirdi.

1144 Öğrenci Ter Döktü

09 Ocak 2018 Salı 11:30

 Özgürlük, Cumhuriyet, Emek, İnönü, Akse ve Atatürk Mahallesi Bilgievlerinde aynı anda gerçekleşen sınava 1144 öğrenci katıldı. 2,3,4,5,6,7 ve 8, sınıf bilgievi öğrencisinin katıldığı deneme sınavında Türkçe, Matematik, İngilizce ve Fen Bilimleri başta olmak üzere temel eğitim derslerinden sınava giren öğrenciler heyecanlarını bilgievi öğretmenlerinin destekleriyle attılar. 
Öğrencilere ve Aile Kurumuna Her Türlü Destek Veriliyor
Temel eğitim derslerinden sınava giren öğrenciler ve aileleri sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor. Bir hafta içerisinde açıklanması beklenen sonuçların ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilecek. Yıl içerisinde belirli aralıklarla yapılan deneme sınavlarına katılan öğrencilerin bilgi birikimleri ölçülürken, aynı zamanda da öğrenciler sınav heyecanını deneme sınavlarında tecrübe etme fırsatı buluyor.
Bilgievlerinde Etkin Rehberlik
Bilgievi öğretmenlerinin sınav değerlendirmesi sonucunda, öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda özel ders programları hazırlanıyor; hedef belirlemede zorlanan öğrencilerin ise doğru ve yeni hedeflerine yönlendirilmeleri sağlanıyor. Böylelikle de öğrenciler geleceğe daha kararlı ve emin bir şekilde hazırlanıyor.  Aynı zamanda sınav sonuçları hakkında aileleri de bilgilendiren yetkililer, bununla birlikte öğrencilerin başarısı için okul ve aile kurumuna da destek veriyor.
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