1144 Öğrenci Ter Döktü

Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde eğitim alan öğrencilerin kazanımlarını ölçmek için periyodik aralıklarla yaptığı deneme sınavlarının bir yenisini daha gerçekleştirdi.

Özgürlük, Cumhuriyet, Emek, İnönü, Akse ve Atatürk Mahallesi Bilgievlerinde aynı anda gerçekleşen sınava 1144 öğrenci katıldı. 2,3,4,5,6,7 ve 8, sınıf bilgievi öğrencisinin katıldığı deneme sınavında Türkçe, Matematik, İngilizce ve Fen Bilimleri başta olmak üzere temel eğitim derslerinden sınava giren öğrenciler heyecanlarını bilgievi öğretmenlerinin destekleriyle attılar.

Öğrencilere ve Aile Kurumuna Her Türlü Destek Veriliyor

Temel eğitim derslerinden sınava giren öğrenciler ve aileleri sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor. Bir hafta içerisinde açıklanması beklenen sonuçların ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilecek. Yıl içerisinde belirli aralıklarla yapılan deneme sınavlarına katılan öğrencilerin bilgi birikimleri ölçülürken, aynı zamanda da öğrenciler sınav heyecanını deneme sınavlarında tecrübe etme fırsatı buluyor.

Bilgievlerinde Etkin Rehberlik