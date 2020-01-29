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668 okul ilaçlandı

Öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmesi için Büyükşehir Belediyesi ları yıl tatilinde okulları ilaçlıyor

668 okul ilaçlandı

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:14

12 İLÇEDE İLAÇLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, çocukların daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim alması amaçlanıyor. Yarıyıl tatilinde Kocaeli genelinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 20 ekip ile ilaçlama çalışması yaptı.Yarıyıl tatilinde 668 okul ilaçlandı.

 
İlaçlamalar okul binalarının özellikle temizlik ve hijyen acısından riskli olan lavabo, tuvalet, kazan dairesi ve depo bölümlerinde yapılıyor. 3’er kişiden oluşan 20 ekip yarıyıl tatilinde 668 okulda ilaçlama çalışması yaptı.

 

İLAÇLAR DOĞA DOSTU
İlaçlama hizmetinde kullanılan ilaçlar, halk sağlığı alanında kullanılan ürünlerden oluşuyor. İnsan sağlığına zararsız olan ilaçlarla yapılan ilaçlama hizmetiyle okul binalarında hijyen temizliğine önem verilerek, öğrenci sağlığının korunması hedefleniyor.


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