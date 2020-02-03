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Accenture GTÜ’de ‘Sayısal Tasarım Laboratuvarı’ açtı

Sanayi - Üniversite dayanışmasının en güzel örneklerinden biri hayata geçirildi. Accunture tarafından GTÜ’de yüksek teknoloji donanımlı laboratuvar kuruldu.

Accenture GTÜ'de ‘Sayısal Tasarım Laboratuvarı' açtı

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:47

Strateji, danışmanlık, dijital, teknoloji ile operasyon alanında profesyonel hizmetler sunan Accenture firması, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)'ne ‘Sayısal Tasarım Laboratuvarı’ kazandırdı. Laboratuvarda öğrenciler, sayısal tasarım ve mantık derslerinde öğrendikleri devreleri tasarlayacak. Bunları hızlı bir şekilde değiştirilebilir donanımların (FPGA) içine atıp sonra da çalışmalarının doğruluğunu görebilecek.

Laboratuvar Açılış Töreni’ne GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Zergeroğlu, Accenture Türkiye Genel Müdürü Nesrin Keçik, Accenture’den yöneticiler, ademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 Açılış töreninde Nesrin Keçik, GTÜ ile iş birliği yapmaktan memnun olduklarını ifade etti. GTÜ’lü öğrencilerin tam donanımlı ve başarılı bir şekilde mezun olduklarının altını çizdi. Accenture firmasının eğitimde sorumluluk projelerinde yer alarak Türkiye’nin gelişimine katkı sunduğunu sözlerine ekledi. Rektör Aslan, laboratuvar açılışında desteklerini esirgemeyen Accenture firması yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. GTÜ’nün tam donanımlı ve başarılı mezun vermeye devam edeceğini ve bu konuda taviz verilmeyeceğini belirtti.

Accenture firması tarafından laboratuvar için üniversiteye 15 adet deney masası, tasarımların yapılacağı yazılımları kullanmak için 15 adet laptop, laptoplara bağlanabilen 15 adet Intel FPGA Geliştirme Kiti, FPGA içindeki devrelerini test edebilmek için, laptoplara bağlanabilen ve hem sayısal hem de analog ölçüm yapabilen USB osiloskoplar, gelişmiş ve yüksek hızda örnekleme yapabilen hem analog hem sayısal ölçüm yapabilen 2 adet RIGOL masaüstü osiloskop hibe edildi.

 Ayrıca Gömülü sistem gibi derslerde kullanılabilecek ARM tabanlı STM32 mikro denetleyici geliştirme kitleri ve 37 sensörden oluşan bir içeriğe sahip Sensör kitleri yine Accenture firması tarafından bağışlandı.

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