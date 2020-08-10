AGD'den Tercih Danışma Hattı

Üniversite sınavına giren öğrencilerin sorularını sorması için Whatsapp irtibat hattı kuran Anadolu Gençlik Derneği, adaylara üniversite tercihleri konusunda yardımcı oluyor.

Her bölüm için ayrı ayrı Whatsapp danışma hatları şu şekilde;

Spor Bilimleri Danışma Hattı: 0537 243 36 48

Fen Edebiyat Bölümleri Danışma Hattı: 0553 897 12 43

İİBF Bölümleri Danışma Hattı: 0553 780 02 43

Güzel Sanatlar Bölümleri Danışma Hattı: 0537 243 36 48

İletişim Fakültesi Danışma Hattı: 0553 780 02 43

Sağlık Bölümleri Danışma Hattı: 0551 070 45 26

Teknik Bölümler Danışma Hattı: 0551 070 45 27

Eğitim Bölümleri Danışma Hattı: 0553 897 12 43

İlahiyat Danışma Hattı: 0553 897 12 43

Hukuk Danışma Hattı: 0551 070 45 28

Tercihler konusunda AGD Üniversite Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Merhaba Kıymetli Kardeşim, uykusuz gecelerin, feragat ettiğin sosyal etkinliklerin, büyük bir özveriyle çalıştığın sınavların ve değişen sınav tarihleri sonucunda yaşadığın stresli günlerin ardından artık hayalini kurduğun üniversiteye gitmene çok az kaldı. Bu yolda, önüne çıkan engelleri birer birer aşarak artık son düzlüğe geldin. Omuzlarına yüklenen sorumluluğun farkındayız ve yanlış bir tercih yapmanı istemiyoruz. Yapacağın tercihle hayallerini gerçekleştireceğin için artık daha dikkatli olmalısın. AGD Üniversite olarak tercih döneminde; her bölüm için ayrı ayrı oluşturduğumuz whatsapp danışma hatları sayesinde, bölüm, üniversite ve şehir hakkında aklına takılan bütün soruların öğrenci gözünden cevaplanması için, hayalini kurduğun bölümde okuyan tecrübeli öğrencilerle bire bir olarak iletişim kurma imkanına sahip olman için, seni de agduniversite.com web adresimize ve AGD Üniversite Whatsapp Danışma Hatlarımıza bekliyoruz. UNUTMA! Biz her zaman seninleyiz, çünkü “Kardeşlik Yük Olmaz Yük Alır.”

