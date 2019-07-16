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Ahmet’in yönetmenlik hayali gerçek oldu

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Ahmet Can Özdemir’in yönetmen olma hayalini Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi.

Ahmet'in yönetmenlik hayali gerçek oldu

16 Temmuz 2019 Salı 09:54

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Ahmet Can Özdemir’in yönetmen olma hayalini Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sette senaryosunu çekme heyecanını yaşayan Özdemir’in sevinci ise görülmeye değerdi.

 

İLK FİLMİNİ ÇEKTİ

Özel gereksinimlere ihtiyacı olan bireylere hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 1 yıldır öğrenim gören 21 yaşındaki Ahmet Can Özdemir’in en büyük hayali sinema ve dizi yönetmeni olmaktı. Kendisinin yazdığı 3 adet senaryosu bulunan ve maddi imkânsızlıktan dolayı hayata geçiremeyen Ahmet’in bu hayalini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Yönetmen koltuğuna oturan Ahmet Can Özdemir, ilk filminde birlikte eğitim gördüğü arkadaşlarına rol verdi.

 

ARKADAŞLARINA ROL VERDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin yardımı ile yönetmen koltuğuna oturan Ahmet Can Özdemir, son yazdığı ve doktorların hayatını konu alan senaryoyu ekranlara taşıdı. Kurumda öğrenim gören diğer arkadaşlarına roller veren Ahmet, yönetmen koltuğuna oturarak arkadaşlarına neler yapması gerektiğini söyledi. Filmi için Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde hastane ortamı oluşturularak çekimler gerçekleştirilirken hayalini gerçekleştiren Ahmet Can Özdemir’in heyecanı gözlerinden okunuyordu. Özdemir, yönetmen koltuğunda adeta tecrübeli bir yönetmen gibi çekimleri yönetti.

 

“MUTLULUĞUM TARİF EDİLEMEZ”

Çekimlerin sonrasında kısa bir röportaj veren Ahmet Can Özdemir; “Bugün benim için çok özel bir gün. Hayalim olan yönetmenliği gerçekleştirdim. Bu zamana kadar üç senaryo yazdım ancak bunları ekrana taşıyamadım. Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bana sağladığı imkânla ilk senaryomu çekebilme şansı elde ettim. Mutluluğum gerçekten tarif edilmez. Bana bu imkânı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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