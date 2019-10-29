Ahşap Atölyesi’ndeki öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren SEKA Kâğıt Müzesi, gerçekleştirdiği atölye ve etkinliklerle farklı yaş gruplarını bünyesinde ağırlamaya devam ediyor. Son olarak hafta sonu gerçekleştirilen Ahşap Atölyesi’nde Türkiye ve asker temalı ahşap kalemlik yapan çocuklar Mehmetçiğe selam gönderdi.

KENDİ KALEMLİKLERİNİ YAPTILAR



Hafta sonları gerçekleştirilen atölye etkinlikleri kapsamındaki Ahşap Atölyesinde öğrenciler önlüklerini giyip gözlüklerini taktıktan sonra tezgâhların başlarına geçti. Ahşap kalemlik yapan öğrenciler, kalemlik parçalarının taslaklarını çıkartıp, parçaların kesimini geçekleştirdikten sonra bir araya getirdi. Parçaları birleştirdikten sonra görsel yapıştırmalarını ve boyamalarını yapan öğrenciler, etkinlik boyunca keyifli dakikalar geçirdi.

MEHMETÇİĞE SELAM OLSUN



Oldukça keyifli saatler geçiren öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla gerçekleşen Barış Pınarı Harekâtında görev yapan Mehmetçikleri de unutmadı. Yapılan kalemliklere asker ve Türkiye haritasıyla ay-yıldızı ekleyen öğrenciler Mehmetçiklere selam gönderdi.











