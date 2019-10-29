EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ahşap Atölyesi’ndeki öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Öğrenciler, Seka Kağıt Müzesi Ahşap Atölyesi’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı

Ahşap Atölyesi'ndeki öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

29 Ekim 2019 Salı 10:10

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren SEKA Kâğıt Müzesi, gerçekleştirdiği atölye ve etkinliklerle farklı yaş gruplarını bünyesinde ağırlamaya devam ediyor. Son olarak hafta sonu gerçekleştirilen Ahşap Atölyesi’nde Türkiye ve asker temalı ahşap kalemlik yapan çocuklar Mehmetçiğe selam gönderdi.

 

KENDİ KALEMLİKLERİNİ YAPTILAR


Hafta sonları gerçekleştirilen atölye etkinlikleri kapsamındaki Ahşap Atölyesinde öğrenciler önlüklerini giyip gözlüklerini taktıktan sonra tezgâhların başlarına geçti. Ahşap kalemlik yapan öğrenciler, kalemlik parçalarının taslaklarını çıkartıp, parçaların kesimini geçekleştirdikten sonra bir araya getirdi. Parçaları birleştirdikten sonra görsel yapıştırmalarını ve boyamalarını yapan öğrenciler, etkinlik boyunca keyifli dakikalar geçirdi.

 

MEHMETÇİĞE SELAM OLSUN


Oldukça keyifli saatler geçiren öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla gerçekleşen Barış Pınarı Harekâtında görev yapan Mehmetçikleri de unutmadı. Yapılan kalemliklere asker ve Türkiye haritasıyla ay-yıldızı ekleyen öğrenciler Mehmetçiklere selam gönderdi.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Hizmete Girdi Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Hizmete Girdi
Gebze’ye bir Akademi Lise daha geliyor Gebze’ye bir Akademi Lise daha geliyor
Belediye personellerine İSG eğitimi Belediye personellerine İSG eğitimi
SEDAŞ’TAN KOŞUŞTURAN KADINLARA ANLAMLI BİR MOLA SEDAŞ’TAN KOŞUŞTURAN KADINLARA ANLAMLI BİR MOLA
Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Bilgievlerini ağırlıyor Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Bilgievlerini ağırlıyor
TÜGVA KOCAELİ’DE İCATHANE BAŞLIYOR TÜGVA KOCAELİ’DE İCATHANE BAŞLIYOR
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Hizmete Girdi
Gebze Belediyesi projelerinden Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen...

Haberi Oku