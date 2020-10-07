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Akademi Lise Giriş Sınavları Açıklandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise giriş sınavları sonuçları açıklandı.

Akademi Lise Giriş Sınavları Açıklandı

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin lise kısmını oluşturan Akademi Lise, eğitim öğretim dönemi öncesinde yapılan giriş sınavları sonuçları açıklandı.

 

KESİN KAYITLAR YAPILACAK

8 Eylül Salı günü başlayan online ön kayıtlar kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden 16 Eylül Çarşamba gününe kadar devam etti. Lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği online ön kayıtlara 4 bin 500 başvuru yapılırken öğrencilerin tamamı sınavlara girip önümüzdeki dönem Akademi Lise programlarından faydalanmak için yarıştı. Akademi Lise’ye kesin kayıtlar ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

 

YENİ DÖNEME DAİR BİLGİLER

Akademi Lise’lerde yeni eğitim dönemi için ders başlangıç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı’nca alınacak kararlara göre şekillenecek. Bununla beraber MEB müfredatı dikkate alınacak ve müfredatla uyumlu hareket edilecek. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi dolasıyla tüm merkezlerde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre derslikler düzenlenecek ve işleyiş ona göre planlanacak.

 

YENİ DÖNEMDE NELER OLACAK

Akademi Lise’lerde gençler için spor faaliyetlerinden, kültür gezilerine kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik kampları, açık hava sohbetleri, bilgi destek ve psikolojik destek programları düzenlenecek. Spor faaliyetleri olarak normalleşme süreciyle beraber Akademi Liseler arası futbol turnuvası, bisiklet, yüzme, doğa yürüyüşü, fitness etkinlikleri yapılması planlanmakta. Projelerde ise Gönül Coğrafyası Okumaları ve Yazarlık Okulu yine öğrencileri bekleyecek. Yapılacak olan tüm bu etkinliklerde de koronavirüs tedbirleri uygulanacak.

 

SİTEDEN AÇIKLANDI

Eğitici faaliyetlerin bulunduğu Akademi Lise’ye öğrencilerin kesin kayıt yaptırabilmeleri için giriş sınavı yapıldı. 9, 10, 11, 12. sınıfların katıldığı sınavlar 3 gün boyunca 4 ayrı seans şeklinde düzenlendi. Yapılan sınavlarda coronavirüs kuralları uygulandı. Yeni eğitim öğretim dönemi için ön kayıtların alınmasının ardından yapılan giriş sınavının sonuçları kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden açıklandı. Sonuçların bildirilmesinin ardından kazanan öğrenciler kesin kayıt için Akademi Lise’ye önümüzdeki günlerde şahsen başvuracak.

 

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