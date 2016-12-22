Akademi Lise öğrencileri Hacettepe Üniversitesi’ni Tanıdı

TERCİHLERİ ARASINAN ALMAYA KARAR VERDİLER

Akademi Lise öğrencileri, Ankara Hacettepe Üniversitesi’ni ziyaret etti. Beytepe Kampüsü’ndeki fakülteleri gezen öğrenciler, özellikle Edebiyat Fakültesi ile yakından ilgilendi. Geziye katılan birçok öğrenci üniversite sınavında Hacettepe Üniversitesi’nin bu bölümünü tercihleri arasına almaya karar verdi.

BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Ankara Hacettepe Üniversitesi’nin önemli bir üniversite olduğunu bildiklerini söyleyen gençler, “Hacettepe Üniversitesi gerçekten çok güzel. Kampüs ve burada öğrencilere sunulan olanaklar çok iyi. İleride bu üniversitede okumayı çok isteriz” dedi. Gençler, tercih öncesinde kendilerine bu fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

KÜLLİYE’Yİ ZİYARET ETTİLER

Öte yandan Ankara’ya gelen Akademi Lise öğrencileri bu fırsatı iyi değerlendirerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camii’ni ziyaret etti. Camiyi ve mimarisini çok beğenen öğrenciler, Beştepe Millet Camii’ni görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayşe KAHRAMAN