Akademi Lise Öğrencileriyle Buluşma!

Öğrenciler ilk söyleşilerini Mimar Sinan Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten ile gerçekleştirdi. “İçimde AVM var” ve son dönemde yazdığı “Fincanımda Cola Var” gibi kitaplarıyla büyük ilgi gören Prof. Dr. Sadettin Ökten, kendisini ziyarete gelen Akademi Lise öğrenci ve liderleriyle unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirdi.
Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Prof. Dr. Sadettin Ökten’i İstanbul’daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Prof. Dr. Ökten, kendisini ziyaret eden gençlere teşekkür ederek, Akademi Lise çalışmalarında başarılar diledi.
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