Akademi Lise Öğrencileriyle Buluşma!

Öğrenciler ilk söyleşilerini Mimar Sinan Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten ile gerçekleştirdi. “İçimde AVM var” ve son dönemde yazdığı “Fincanımda Cola Var” gibi kitaplarıyla büyük ilgi gören Prof. Dr. Sadettin Ökten, kendisini ziyarete gelen Akademi Lise öğrenci ve liderleriyle unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirdi.

GENÇLERİ OFİSİNDE AĞIRLADI

Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Prof. Dr. Sadettin Ökten’i İstanbul’daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Prof. Dr. Ökten, kendisini ziyaret eden gençlere teşekkür ederek, Akademi Lise çalışmalarında başarılar diledi.

MEDENİYET TASAVVURU, KÜLTÜR VE ŞİİR

Prof. Dr. Ökten söyleşide medeniyet tasavvuru, kültür ve şiir üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine has tarzıyla sohbeti gerçekleştiren Prof. Dr. Ökten, gençlerden gelen sorulara da yanıt verdi. Söyleşinin sonunda Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Prof. Dr. Sadettin Ökten’e günün anısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından olan ve Kocaeli tarihini konu alan Kocaeli Albümünü hediye etti. Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Prof. Dr. Ökten’in yanında ayrılmadan, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Selçuk Esmer GEÇAL