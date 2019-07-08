Akademi Lise yaz aylarında dolu dolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı lise öğrencilerine yönelik eğitim veren Akademi Lise Yaz Okulu’na 3 bin 500 öğrenci başvuru yaptı. Akademi Lise’de 1 Temmuz günü başlayan yaz dönemi öğrencilere, spor faaliyetleri, sanat atölyesi, tarih-kültür gezileri, müzik eğitimleri ve okuma gruplarıyla değer katacak.

3 BİN 500 ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Kılavuz Gençlik Modeli’nin lise öğrencileri için önemli bir sosyal eğitim hizmeti olan ücretsiz Akademi Lise Projesi yaz döneminde faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi Lise, bu dönemde öğrencileri www.kocaeli.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılan başvurularla kabul etti. İnternet üzerinden başvurusunu yapan 3 bin 500 öğrenci sınavsız bir şekilde Akademi Lise’nin yaz etkinliklerinden yararlanmaya devam ediyor.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIRLANIYORLAR

Akademi Lise Yaz Okulunda eğitimler; İzmit, Kandıra, Dilovası, Karamürsel, Gebze, Gölcük, Kartepe ve Derince’de gerçekleştiriliyor. Yaz Okulu’nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, tarih ve kültür gezilerinden, seminerlere kadar birçok önemli etkinlik yer alıyor. Spor faaliyetleri kapsamında; yüzme, trekking, bisiklet turları, voleybol, basketbol ve fitness yer alıyor. Sanat atölyesi ise gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatları hakkında yeni kazanımlar sunuyor.

HER DAKİKA ETKİNLİK

Etkinlikler içerisinde, okuma grupları Akademi Lise Yaz Okulları’nın ağırlıklı faaliyetleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda gençlere değerler eğitimi, tarih, edebiyat ve medeniyet okumaları sunuluyor. Psikoloji Atölyesi ve sinema günleri de yaz döneminde öğrenciler için en sevilen etkinlikler arasında bulunuyor.

PAZARTESİ VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ TREKKİNG

Akademi Lise yaz döneminde bilgi destek programı dışında öğrenciler, her Pazartesi ve Çarşamba günleri Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı(Ormanya), Kuzu Yayla, Dümbüldek Suyu, Nüzhetiye Şelalesi ve Derince Köyleri’ne düzenlenen trekking ile sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştiriyor. Gebze, Gölcük, Dilovası, Kartepe, Kandıra, İzmit, Derince ve Karamürsel’de bulunan Akademi Lise yaz dönemi öğrencileri kentin bilinmeyen şelalelerini ve yeşil alanlarını keşfediyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRİYORLAR

Yıllardır binlerce öğrenciyi bisiklet ile tanıştıran Büyükşehir, hayata geçirdiği bisiklet yollarıyla da sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir’in bu katkısına kayıtsız kalmayan Akademi Lise yaz dönemi öğrencileri, sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor. Akademi Lise tarafından öğrencilere verilen bisikletler ile öğrenciler bir yandan da spor yapıyor. Kocaeli’de son yıllarda hızla yaygınlaşan bir spor ve ulaşım aracı haline gelen bisiklet, Akademi Liseler ile birlikte her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor.

GELENEKSEL TÜRK SÜSLEME SANATI

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Atölyesinde, öğrenciler hat, tezhip ve ebru gibi geleneksel Türk Süsleme Sanatlarını hakkında bilgi ediniyor. Yaz dönemini sanat ile geçiren öğrenciler, uzman eğitmenlerden Geleneksel Türk Süsleme Sanatları eğitimi alıyor. Yaz döneminde Geleneksel Türk Süsleme Sanatları yapımını öğrenen öğrenciler eserler üreterek, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.

KÜLTÜREL GEZİ VE ZİYARETLER

Akademi Lise her dönemde olduğu gibi şehir içi ve şehir dışına çeşitli medeniyet ve kültür gezileri gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yıl gezilerde Akademi Lise öğrencileri özellikle büyük medeniyetlere başkentlik yapmış olan Edirne, İstanbul ve Bursa illerini gezerek, geçmiş kimliği ve Türk medeniyetleri hakkında bilgi sahibi olacak.