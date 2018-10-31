Anaokulu Üniversitesi’nde dersler başladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanındaki vizyon projelerinden olan Anaokulu Üniversitesinde dersler başladı. Yeni döneme ‘merhaba’ diyen Gebzeli minikler, oldukça eğlenceli geçen ilk derslerinde birbirleriyle tanışıp kısa sürede kaynaştı. Minikler Anaokulu Üniversitesinde ilk haftalarını “Gülen Yüzler” etkinliği gerçekleştirerek tamamladı.



HARAKET ATÖLYESİNDE SPOR YAPTILAR





Gebzeli miniklerin erken yaşta eğitime katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Anaokulu Üniversitesinde birçok etkinlik bir arada gerçekleştiriliyor. Hareket Atölyesinde ısınma hareketleri ile güne başlayan minikler, bu hafta uzaman eğitmenler eşliğinde takla atmayı öğrendi. Sporun çocukların fiziksel olduğu kadar zihinsel gelişiminde de büyük önemi olduğunu ifade eden eğitmenler “Hareket Atölyemiz sayesinde çocuklara burada spor yaptırabiliyoruz. Çocuklar spor yaparken enerjilerini de burada atmış oluyorlar ve derslerinde daha konsantre oluyorlar” ifadelerini kullandılar.



ERKEN YAŞTA İNGİLİZCE EĞİTİMİ



