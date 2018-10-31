banner392
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anaokulu Üniversitesi’nde dersler başladı

Anaokulu Üniversitesinde dersler başladı.

Anaokulu Üniversitesi'nde dersler başladı

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:45


 Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanındaki vizyon projelerinden olan Anaokulu Üniversitesinde dersler başladı. Yeni döneme ‘merhaba’ diyen Gebzeli minikler, oldukça eğlenceli geçen ilk derslerinde birbirleriyle tanışıp kısa sürede kaynaştı. Minikler Anaokulu Üniversitesinde ilk haftalarını “Gülen Yüzler” etkinliği gerçekleştirerek tamamladı.


HARAKET ATÖLYESİNDE SPOR YAPTILAR

Gebzeli miniklerin erken yaşta eğitime katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Anaokulu Üniversitesinde birçok etkinlik bir arada gerçekleştiriliyor. Hareket Atölyesinde ısınma hareketleri ile güne başlayan minikler, bu hafta uzaman eğitmenler eşliğinde takla atmayı öğrendi. Sporun çocukların fiziksel olduğu kadar zihinsel gelişiminde de büyük önemi olduğunu ifade eden eğitmenler “Hareket Atölyemiz sayesinde çocuklara burada spor yaptırabiliyoruz. Çocuklar spor yaparken enerjilerini de burada atmış oluyorlar ve derslerinde daha konsantre oluyorlar” ifadelerini kullandılar.


ERKEN YAŞTA İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Hareket atölyesinde spor eğitimlerinin ardında Anaokulu Üniversitesinin minikleri İngilizce dersinde “Hello- Goodbye” kelimelerini öğrendi. Oldukça eğlenceli geçen İngilizce dersi sonunda minikler öğrendikleri kelimelerle kendi aralarında iletişim kurdu. İngilizce bilmenin artık bir lüks değil zorunluluk haline geldiğini ifade eden eğitmenler, “Çocuklarımızın en kolay öğrenme çağları bu çağlar. Bu sebeple bu yaşta dil eğitimi ileride kendilerine büyük kolaylık sağlayacak” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Anaokulu Üniversitesinde
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TSE'den kalite eğitimi TSE'den kalite eğitimi
Atlas'dan Ankara çıkarması Atlas'dan Ankara çıkarması
İlim'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu İlim'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Otobüs sürücülerine “Empati Eğitimi” Otobüs sürücülerine “Empati Eğitimi”
Örnek sorular yayınlandı Örnek sorular yayınlandı
Öğrenciler Mavisel Yener’le buluştu Öğrenciler Mavisel Yener’le buluştu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner346

banner149

banner378

TSE'den kalite eğitimi
Türk Standartları Enstitüsü Marmara Temsilciliği TS EN ISO 900l Kalite Yönetim Sistemi eğitimi

Haberi Oku