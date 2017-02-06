Anaokulu Üniversitesi’nde Kayıtlar Başladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alnındaki en öneli projelerinden olan okul öncesi çocukların eğitimlerine yönelik ücretsiz eğitim verilen Anaokulu Üniversitesi’nde çocuklara erken yaşta yabancı dil, zeka geliştirici programlar, sanat ve müzik alanlarında eğitimler veriliyor. İkinci dönem için kayıtlar Güzel Gelecek Akademisi’nde gerçekleştiriliyor. 2010-2011 ve 2012 yıl doğumlu çocukların kayıtlarının alındığı Anaokulu Üniversitesi için son kayıt tarihi 13 Şubat Pazartesi. Kayıt için bir adet kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf yeterli. Anaokulu Üniversitesinde ilk ders zili 14 Şubat Salı günü çalacak. Kayıtlar için ayrıntılı bilgi 0 262 643 03 30 numaralı telefondan alınabilinir.