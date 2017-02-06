EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anaokulu Üniversitesi’nde Kayıtlar Başladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda oluşturulan Anaokulu Üniversitesinde ikinci dönem kayıtlar başladı.

Anaokulu Üniversitesi'nde Kayıtlar Başladı

06 Şubat 2017 Pazartesi 14:18

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alnındaki en öneli projelerinden olan okul öncesi çocukların eğitimlerine yönelik ücretsiz eğitim verilen Anaokulu Üniversitesi’nde çocuklara erken yaşta yabancı dil, zeka geliştirici programlar, sanat ve müzik alanlarında eğitimler veriliyor. İkinci dönem için kayıtlar Güzel Gelecek Akademisi’nde gerçekleştiriliyor. 2010-2011 ve 2012 yıl doğumlu çocukların kayıtlarının alındığı Anaokulu Üniversitesi için son kayıt tarihi 13 Şubat Pazartesi. Kayıt için bir adet kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf yeterli. Anaokulu Üniversitesinde ilk ders zili 14 Şubat Salı günü çalacak. Kayıtlar için ayrıntılı bilgi 0 262 643 03 30 numaralı telefondan alınabilinir.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuEğitim
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Öğrenciler Dolu Dolu Bir Yarıyıl Tatili Geçirdi Öğrenciler Dolu Dolu Bir Yarıyıl Tatili Geçirdi
Okullarda 2. dönem başladı! Okullarda 2. dönem başladı!
Bilim Merkezi’nde tatil keyfi! Bilim Merkezi’nde tatil keyfi!
GTÜ ve Kızılay iş birliği GTÜ ve Kızılay iş birliği
Gebze Teknik Üniversitesi Türkiye'yi temsil etti! Gebze Teknik Üniversitesi Türkiye'yi temsil etti!
Dolu Dolu Bir Tatil! Dolu Dolu Bir Tatil!
Yukarı Çık

Öğrenciler Dolu Dolu Bir Yarıyıl Tatili Geçirdi
Çayırova Belediyesi Bilgievi öğrencileri on beş günlük tatil boyunca, belediyemizin yapmış olduğu gezi...

Haberi Oku