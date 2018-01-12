Anne Baba Eğitimleri sona erdi

Darıca Belediyesi eğitim faaliyetleri, 2017-2018 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Bu çerçevede Darıca Belediyesi Bilgi Evleri’nde velilere yönelik 01 kasım 2017 tarihinde başlayan anne baba okulu eğitimleri 11 Ocak 2018 itibariyle sona erdi. Bu eğitimlerden ilçedeki 300 civarında veli faydalandı.

Yetkililer Klinik Psikolog Murat Yürükcü tarafından verilen eğitimlerin karne tatilinden sonra devam edeceğini belirttiler. Eğitimlerde anne baba çocuk etkileşimi ve ailede disiplin, kişilik gelişimini etkileyen faktörler, çocuğun başarısında anne baba davranışlarının önemi, çocukta oluşabilecek ruhsal rahatsızlıklar, madde kullanımı, bağımlılığı ve ailenin görevleri, din psikolojisi, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluk, davranış bozuklukları, çocukta görülebilecek şiddet davranışları ve aileye öneriler, gelişim psikolojisi ve kritik dönemler ile öfke kontrolü hakkında eğitimler verildi.

HER YAŞTAN HERKESE EĞİTİM ŞART

Eğitimlerin sonunda Darıca Belediyesi Teras Cafe&Restaurant’ta sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine Eşi Teslime Karabacak’la birlikte katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yaptığı konuşmada; eğitimin, yetişmiş anne ve baba olmanın önemine dikkat çekerek sadece çocukların değil, anne babalarında değişen hayat ve eğitim koşullarına göre yetiştirilmelerinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Karabacak, “güçlü, gelişmiş bir toplum olabilmenin yolu aileden geçer. Bu vesileyle çocuklarının eğitiminin yanı sıra kendilerini de yetiştiren siz değerli annelerimize çok teşekkür ediyorum.” diyerek sertifikaları takdim etti. Veliler ise eğitimlerden oldukça faydalı bilgiler edindiklerini ifade ederken eğitimlerin devam etmesini istediklerini söyleyerek Başkan Karabacak’a teşekkürlerini ilettiler.