EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Hizmete Girdi

Gebze Belediyesi projelerinden Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Merkezin açılış kurdelesini Başkan Büyükgöz, protokol ve mahalle sakinleri birlikte kesti

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Hizmete Girdi

30 Ekim 2019 Çarşamba 12:33

 Gebze Belediyesi projelerinden Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

SİZLERLE ANLAM KAZANACAK

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar açılış töreninde yaptığı selamlama konuşmasında, “Çok güzel bir merkezin açılışında birlikteyiz. Ama asıl güzellik sizlerle olacak. Sizler var olduğunuz sürece bu merkezler bir anlam kazanacak. Ben merkezimizin öncelikle mahallemize, Gebze’mize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ EN İYİSİNE LAYIKTIR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasının başında şehitlerimize rahmet diledi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Büyükgöz, “Bizim milletimiz hizmetin en iyisine layık. Sizlerin emanetini korumak kollamak için sizlere söz verdik.  Bu merkezimiz farklı birçok branşta hizmet veriyor, vermeye de devam edecek. 16 derslikten oluşan merkezimizde 22 farklı branşta 2 bin 408 kursiyerimiz eğitim görüyor. Sizlerden isteğimiz; bu merkez sizin, kıymetini bilmeliyiz. O’nu koruyup kollamak ve yaşatmak sizlerin, bizlerin görevi. Merkezimiz mahallemize Gebze’mize hayırlara vesile olsun” dedi.

AÇILIŞ KURDELESİNİ PROTOKOL KESTİ

Protokol konuşmalarının ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkezi gezen Başkan Büyükgöz kursiyerlerle sohbet etti, derslere katıldı.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’ye bir Akademi Lise daha geliyor Gebze’ye bir Akademi Lise daha geliyor
Ahşap Atölyesi’ndeki öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek Ahşap Atölyesi’ndeki öğrencilerden Mehmetçiğe...
Belediye personellerine İSG eğitimi Belediye personellerine İSG eğitimi
SEDAŞ’TAN KOŞUŞTURAN KADINLARA ANLAMLI BİR MOLA SEDAŞ’TAN KOŞUŞTURAN KADINLARA ANLAMLI BİR MOLA
Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Bilgievlerini ağırlıyor Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Bilgievlerini ağırlıyor
TÜGVA KOCAELİ’DE İCATHANE BAŞLIYOR TÜGVA KOCAELİ’DE İCATHANE BAŞLIYOR
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Gebze’ye bir Akademi Lise daha geliyor
Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 10 tane olan Akademi Liselerin sayısını Gebze’ye açacağı yeni...

Haberi Oku