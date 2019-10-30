Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Hizmete Girdi

Gebze Belediyesi projelerinden Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

SİZLERLE ANLAM KAZANACAK

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar açılış töreninde yaptığı selamlama konuşmasında, “Çok güzel bir merkezin açılışında birlikteyiz. Ama asıl güzellik sizlerle olacak. Sizler var olduğunuz sürece bu merkezler bir anlam kazanacak. Ben merkezimizin öncelikle mahallemize, Gebze’mize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ EN İYİSİNE LAYIKTIR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasının başında şehitlerimize rahmet diledi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Büyükgöz, “Bizim milletimiz hizmetin en iyisine layık. Sizlerin emanetini korumak kollamak için sizlere söz verdik. Bu merkezimiz farklı birçok branşta hizmet veriyor, vermeye de devam edecek. 16 derslikten oluşan merkezimizde 22 farklı branşta 2 bin 408 kursiyerimiz eğitim görüyor. Sizlerden isteğimiz; bu merkez sizin, kıymetini bilmeliyiz. O’nu koruyup kollamak ve yaşatmak sizlerin, bizlerin görevi. Merkezimiz mahallemize Gebze’mize hayırlara vesile olsun” dedi.

AÇILIŞ KURDELESİNİ PROTOKOL KESTİ

Protokol konuşmalarının ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkezi gezen Başkan Büyükgöz kursiyerlerle sohbet etti, derslere katıldı.









