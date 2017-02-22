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Atık Piller Geri Dönüşüme

Gebze Belediyesi'nin marka tescilli Geri Kazanım Projesi (GEKAP) proje kapsamında başlatılan atık pil toplama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.Birçok okul olmak üzere atık toplama noktalarından da oldukça pil toplanıyor.

Atık Piller Geri Dönüşüme

22 Şubat 2017 Çarşamba 11:20

 Başta okullar olmak üzere birçok noktada oluşturulan atık pil toplama noktalarında toplanan piller, Çevre Koruma ve Kontrol Servisi ekipleri tarafından alınarak geri dönüşüme kazandırılıyor. 9 yılı aşkın süredir atık pillerin geri dönüşümünü sağlayan ekipler, çevre sağlığının korunmasını ve çevre bilincinin pekişmesini hedefliyor. Okullarda verilen çevre eğitimleri sayesinde okullarda öğrencilerin bu konuda daha duyarlı hale geldiğine değinen yetkililer, “Okullar arası atık pil toplama yarışması düzenliyoruz. Bu yıl da her yıl olduğu gibi bu yarışmamız devam ediyor. 30 Nisan günü her okulun topladığı atık piller değerlendirilecek ve dereceye giren okullarımıza Dünya Çevre Günü etkinliklerinde hediyeleri ve dereceleri takdim edilecek. Her yıl yenisini düzenlediğimiz okullar arası atık pil toplama yarışması sayesinde öğrencilerimize çevre bilincini daha etkin bir şekilde aşılamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili her türlü soru ve talepler için vatandaşlar 642 10 10 atık hattı veya 0537 642 10 10 Whatsapp Talep ve Şikayet hattını kullanabilecekleri ifade edildi.


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