banner392
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Atlas'dan Ankara çıkarması

Cumhuriyetin 95.yıldönümünde Özel Yeni Atlas Okulları Öğrencileri, Anıtkabir’e çıkarma yaptı.

Atlas'dan Ankara çıkarması

30 Ekim 2018 Salı 14:41

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen gezide öğrenciler ve veliler Anıtkabir'i ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı birinci ve ikinci meclis gezerek manevi ruhu tatmış oldular.

Özel Yeni Atlas Okulları Müdürü Yeliz ALTUNBAŞ ; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bize şeref kılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına minnet borçlu olduklarını, Ata’mızın kabrini ziyaret ederek ve Cumhuriyet ruhunu yaşayarak azda olsa bu borcu ödemek istediklerini ve Ne Mutlu Türk’üm demenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.Özel Yeni Atlas Okulları öğrencileri ve velileri Anıtkabir ziyaretinden sonra birinci ve ikinci meclisi gezerek bu anlamlı geziyi sonlandırdılar.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
29 EkimAnıtkabir AnkaraAtlas
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anaokulu Üniversitesi’nde dersler başladı Anaokulu Üniversitesi’nde dersler başladı
TSE'den kalite eğitimi TSE'den kalite eğitimi
İlim'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu İlim'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Otobüs sürücülerine “Empati Eğitimi” Otobüs sürücülerine “Empati Eğitimi”
Örnek sorular yayınlandı Örnek sorular yayınlandı
Öğrenciler Mavisel Yener’le buluştu Öğrenciler Mavisel Yener’le buluştu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner346

banner149

banner378

Anaokulu Üniversitesi’nde dersler başladı
Anaokulu Üniversitesinde dersler başladı.

Haberi Oku