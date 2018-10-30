Atlas'dan Ankara çıkarması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen gezide öğrenciler ve veliler Anıtkabir'i ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı birinci ve ikinci meclis gezerek manevi ruhu tatmış oldular.





Özel Yeni Atlas Okulları Müdürü Yeliz ALTUNBAŞ ; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bize şeref kılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına minnet borçlu olduklarını, Ata’mızın kabrini ziyaret ederek ve Cumhuriyet ruhunu yaşayarak azda olsa bu borcu ödemek istediklerini ve Ne Mutlu Türk’üm demenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.Özel Yeni Atlas Okulları öğrencileri ve velileri Anıtkabir ziyaretinden sonra birinci ve ikinci meclisi gezerek bu anlamlı geziyi sonlandırdılar.