Aysel’in seramikteki yeteneği büyülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerinden Aysel Özçalışır, seramik atölyesinde çömlekleri sanatla buluşturuyor. Meslek atölyesinde aşçı yardımcılığı eğitimi alan Aysel, seramik alanındaki yetenekleri nedeniyle uzman öğretmenleri tarafından keşfedilerek Seramik Atölyesi’ne yönlendirildi. Kısa sürede büyük bir gelişim gösteren Özçalışır, seramiklere sanatçı ruhunu katarak ortaya büyüleyici eserler çıkarmayı başardı.

BEYAZ KALPLER’DE YETENEĞİ KEŞFEDİLDİ

Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 2017 yılında örgün eğitime ara veren Aysel Özçalışır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile tanıştı. Merkezde 7 ay aşçı yardımcılığı eğitimi alan Aysel, lise stajını da Beyaz Kalpler de tamamladı. 2018-2019 kış stajı boyunca Beyaz Kalplere haftanın 3 günü gelmeye devam eden Aysel, hobi atölyesi olan seramik alanındaki yetenekleri öğretmenleri tarafından keşfedildi.

BÜYÜLEYİCİ ESERLER

Meslek atölyesinde aşçı yardımcılığı eğitimi alan Aysel, seramik alanında ki yetenekleri nedeniyle uzman öğretmenleri tarafından Seramik Atölyesine yönlendirildi. Bu atölye de derslerine ağırlık veren Aysel, kısa sürede büyük bir gelişim göstererek seramiklere sanatçı ruhunu katarak ortaya büyüleyici eserler çıkarmayı başardı.

İLK SERGİSİNİ AÇACAK

Psikolog görüşmelerine de devam ederek hayata karşı bakış açısını değiştiren Aysel, önümüzde ki günlerde ilk sergisini açacak. Aysel Özçalışır, seramik alanında ilk tecrübesini yaşayacak olmanın verdiği heyecanıyla Beyaz Kalpler de çalışmalarına devam ediyor.