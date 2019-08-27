banner366
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aysel’in seramikteki yeteneği büyülüyor

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde yeteneği keşfedilen Aysel Özçalışır, seramik atölyesinde çömlekleri sanatla buluşturuyor.

Aysel'in seramikteki yeteneği büyülüyor

27 Ağustos 2019 Salı 11:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerinden Aysel Özçalışır, seramik atölyesinde çömlekleri sanatla buluşturuyor. Meslek atölyesinde aşçı yardımcılığı eğitimi alan Aysel, seramik alanındaki yetenekleri nedeniyle uzman öğretmenleri tarafından keşfedilerek Seramik Atölyesi’ne yönlendirildi. Kısa sürede büyük bir gelişim gösteren Özçalışır, seramiklere sanatçı ruhunu katarak ortaya büyüleyici eserler çıkarmayı başardı.

 

BEYAZ KALPLER’DE YETENEĞİ KEŞFEDİLDİ

Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 2017 yılında örgün eğitime ara veren Aysel Özçalışır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile tanıştı. Merkezde 7 ay aşçı yardımcılığı eğitimi alan Aysel, lise stajını da Beyaz Kalpler de tamamladı. 2018-2019 kış stajı boyunca Beyaz Kalplere haftanın 3 günü gelmeye devam eden Aysel, hobi atölyesi olan seramik alanındaki yetenekleri öğretmenleri tarafından keşfedildi.

 

BÜYÜLEYİCİ ESERLER

Meslek atölyesinde aşçı yardımcılığı eğitimi alan Aysel, seramik alanında ki yetenekleri nedeniyle uzman öğretmenleri tarafından Seramik Atölyesine yönlendirildi. Bu atölye de derslerine ağırlık veren Aysel, kısa sürede büyük bir gelişim göstererek seramiklere sanatçı ruhunu katarak ortaya büyüleyici eserler çıkarmayı başardı.

 

İLK SERGİSİNİ AÇACAK

Psikolog görüşmelerine de devam ederek hayata karşı bakış açısını değiştiren Aysel, önümüzde ki günlerde ilk sergisini açacak. Aysel Özçalışır, seramik alanında ilk tecrübesini yaşayacak olmanın verdiği heyecanıyla Beyaz Kalpler de çalışmalarına devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’dan Eğitime Dev Destek Darıca’dan Eğitime Dev Destek
Büyükşehir Konservatuarı’na başvurular başladı Büyükşehir Konservatuarı’na başvurular başladı
Yaz akademilerine yoğun ilgi Yaz akademilerine yoğun ilgi
KO-MEK ile uyum problemini aşabilirsiniz KO-MEK ile uyum problemini aşabilirsiniz
Taşlara hayallerini yansıtıyorlar Taşlara hayallerini yansıtıyorlar
Çocuklar, Gebze'de sağlıklı beslenmenin püf noktalarını öğrendi Çocuklar, Gebze'de sağlıklı beslenmenin püf noktalarını...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Darıca’dan Eğitime Dev Destek
Darıca Belediyesi Bilgi Evleri tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz ders ve etüt desteği...

Haberi Oku