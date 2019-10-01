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Aziz Sancar temalı doğum günü partisi

Her ay bir bilim insanı konu alınarak Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen doğum günü etkinliklerinin Eylül ayı teması Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar oldu.

Aziz Sancar temalı doğum günü partisi

01 Ekim 2019 Salı 10:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kocaeli Bilim Merkezi’nde, bilim temalı doğum günü etkinlikleri devam ediyor. Her ay bir bilim insanı konu alınarak gerçekleştirilen etkinlikte Eylül ayı için belirlenen bilim insanı, 8 Eylül doğumlu Nobel ödüllü Moleküler Biyolog Aziz Sancar oldu. Aziz Sancar ile ilgili belgeselle başlayan etkinlik, biyoloji ve kimya alanındaki bilgilendirme ve atölyeler ile devam etti. Eğlenceli oyunlar, pasta kesimi ve bilim şovun da yer aldığı etkinlikte çocuklar son derece eğlenceli vakit geçirme imkânı bulurken, aileler gerçekleştirilen etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Bilim merkezi tarafından her ay gerçekleştirilen etkinlik Kocaeli halkının yanı sıra şehir dışındaki ziyaretçilerden de ilgi görmeye devam ediyor.

 



NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

Eylül ayı bilim insanı 8 Eylül doğumlu, Türk akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog, ‘2015 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Prof. Aziz Sancar’dı. Prof. Sancar, son 20 yıldır DNA onarımının pek çok parçasının tanımlanmasında kullanılan biyokimyasal yaklaşımlara yaptığı öncülükle tanınıyor. Mehmet Özdoğan ile birlikte ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Amerikalı Türk olarak tanınıyor. Prof. Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Aziz Sancar’ın geliştirip ismini koyduğu “maxicell” tekniği ile buluşunu yapıp ismini koyduğu “excinuclease/excision nuclease” enzimi terimleri Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü'ne girdi.

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