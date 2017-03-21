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Bakanlığa 1500 Personel Alınıyor

Bakanlığa tam 1500 adet personel alınacak. Hem de başvurmak isteyen adayların KPSS'den yalnızca 60 puan almış olması yeterli oluyor. Peki diğer şartlar ve ayrıntılar neler? alımlar hangi şehirlerden yapılacak, nasıl başvurulacak?

Bakanlığa 1500 Personel Alınıyor

21 Mart 2017 Salı 09:25

 KPSS'den 60 Puan ve Üzeri Alan Adaylar Dikkat! Bakanlığı 1500 Personel Alınıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ASDEP projesi kapsamında kuruma tam 1500 personel alımı yapılacak. 

Gün aşırı kurum tarafından yayımlanan ilan duyuruları ile bu alımları sizlere sürekli olarak hatırlatıyoruz. Bahsi geçen 1500 adet asdep personeli alımında çok sayıda şehirin il müdürlükleri ilan yayımlamış durumda. 

Bunun yanında neredeyse her gün il müdürlüklerinden ilan duyuruları yayımlanıyor. Şimdiye kadar çok sayıda kurum kaç personel alacağını açıkladı. Alım ilanları gelmeye devam ediyor. 

İl Müdürlükleri yalnızca başvuru tarihlerini ve alacakları personel sayılarını açıklıyor. 

İşte adaylarda olması gereken, kurumun aradığı şartlar;
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adaylarının tamamından T.C. vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf ya da tecilli olmak, Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat engeli bulunmamak, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, 2015-2016 KPSSP-3 puan türlerinden en az 60 almış olmak şartlarını taşımalarını istiyor. 

Yeni ilan yayımlayan kurumlar;
*Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 22 personel alımı
*Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 6 personel alımı

BAŞVURU TARİHLERİ
-Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 6 personel alım ilanı BAŞVURULARI 20 Mart – 7 Nisan 2017 tarihleri arasında gerekli belgeler ile beraber kurumun kendisine şahsen yapılacak.
-Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 22 personel alım ilanı BAŞVURULARI  20 Mart – 31 Mart 2017 tarihleri arasında gerekli belgelerle birlikte İl Müdürlüğüne şahsen gerçekleşecek. 

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