Başkan Amcalarına Sürpriz Ziyaret

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:51
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün minik konukları. Göreve geldiği günden itibaren makam kapısını ardına kadar tüm Gebzeli hemşerilerine açan Başkan Büyükgöz; toplumun her kesiminden vatandaşları makamında ağırlamayı sürdürüyor. Başkan Büyükgöz’ün son ziyaretçileri de anaokulunun minik öğrencileri oldu. Gökçem Anaokulu’nun minikleri, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti. Miniklerin sürpriz ziyareti karşısında oldukça sevinen Başkan Büyükgöz çocuklarla sohbet etti. Minik öğrencilere elleriyle çikolata ikramında bulunan Başkan Büyükgöz çocukların sorduğu sorulara da cevap verdi. Çocukların ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz anaokulu öğrencilerinin yeni parklar ve bahçeler taleplerini de kayıtsız kalmadığı konuşmasında, “Sizlerin mahallelerinizde güven ve neşe içerisinde oyun oynayabileceği parklarımıza yenilerini eklemek için gerekli talimatlarımızı verdik. Uygun yerlere yeni parklar kazandırmak üzere ekiplerimiz çalışmalarına hız kazandırdı. Her şey sizlerin mutluluğu için çocuklar” ifadelerine yer verdi. Anaokulunun minik öğrencileri Başkan amcalarına teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafın ardından sona erdi.
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