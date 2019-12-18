banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Amcalarına Sürpriz Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün minik konukları… Gökçem Anaokulu’nun minikleri, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti.

Başkan Amcalarına Sürpriz Ziyaret

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:51

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün minik konukları. Göreve geldiği günden itibaren makam kapısını ardına kadar tüm Gebzeli hemşerilerine açan Başkan Büyükgöz; toplumun her kesiminden vatandaşları makamında ağırlamayı sürdürüyor. Başkan Büyükgöz’ün son ziyaretçileri de anaokulunun minik öğrencileri oldu. Gökçem Anaokulu’nun minikleri, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti. Miniklerin sürpriz ziyareti karşısında oldukça sevinen Başkan Büyükgöz çocuklarla sohbet etti. Minik öğrencilere elleriyle çikolata ikramında bulunan Başkan Büyükgöz çocukların sorduğu sorulara da cevap verdi. Çocukların ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz anaokulu öğrencilerinin yeni parklar ve bahçeler taleplerini de kayıtsız kalmadığı konuşmasında, “Sizlerin mahallelerinizde güven ve neşe içerisinde oyun oynayabileceği parklarımıza yenilerini eklemek için gerekli talimatlarımızı verdik. Uygun yerlere yeni parklar kazandırmak üzere ekiplerimiz çalışmalarına hız kazandırdı. Her şey sizlerin mutluluğu için çocuklar” ifadelerine yer verdi. Anaokulunun minik öğrencileri Başkan amcalarına teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafın ardından sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yazarlık Okulu kursları başladı Yazarlık Okulu kursları başladı
GTÜ personeline eğitim GTÜ personeline eğitim
KO-MEK’ten KOGACE’ye drone eğitimi KO-MEK’ten KOGACE’ye drone eğitimi
Hayatın her alanında Akademi Lise Hayatın her alanında Akademi Lise
TÜMSİAD Gebze Eğitim Günleri TÜMSİAD Gebze Eğitim Günleri
Üniversiteli Öğrenciler AFAD'da Üniversiteli Öğrenciler AFAD'da
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Yazarlık Okulu kursları başladı
Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesinde her yıl yapılan Yazarlık Okulu, bu yıl da geleceğin yazarlarını...

Haberi Oku