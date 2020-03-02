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Başkan Bıyık, fuarda kitapseverlerle buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve ilçe protokolü ile birlikte 28 Şubat’ta kapılarını açan 1. Darıca Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek kitapseverlerle bir araya geldi.

Başkan Bıyık, fuarda kitapseverlerle buluştu

02 Mart 2020 Pazartesi 15:22

 Darıca Belediyesi tarafından ilki düzenlene ve büyük ilgi gören 1. Darıca Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da fuarı ziyaret ederek kitapseverlerle bir araya geldi. Bıyık ve Çakmak’a Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç da eşlik ederken protokol fuarı ziyaret eden kitapseverler ve öğrencilerle sohbet etti.

3 GÜNDE 24 BİN ZİYARETÇİ

28 Şubat’ta kapılarını açan ve kitapseverlerden büyük ilgi gören Darıca Kitap Fuarı’nı ilk 3 günde yaklaşık 24 bin kişi ziyaret etti. Kitapseverlerden ve ziyaretçilerden tam not alan Darıca Kitap Fuarı, 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitaba ev sahipliği yapıyor. Sadece Darıcalıları değil bölgedeki kitapseverleri de buluşturan Darıca Kitap Fuarı, hafta içi 09.00-20.00 ve hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Konferanslar, söyleşiler ve imza günleri etkinliği ile kitapseverlere unutulmaz bir fuar deneyimi yaşatacak olan kitap fuarı, Mete Yarar, Cansu Canan Özgen, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şimşirgil ve Alişan Kapaklıkaya gibi birçok tanınmış yazara ev sahipliği yapacak.

BAŞKAN BIYIK ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da protokolle birlikte fuarı ziyaret ederek kitapseverlerle bir araya geldi. Bölgenin önemli bir ihtiyacı olan kitap fuarını düzenledikleri için mutlu olduklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, kitapseverlerin ilgisinden de memnun olduklarını söyledi. 8 Mart’a kadar fuarın açık olacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalıları kitap fuarına davet etti. Kitapseverler de Darıca’da düzenlenen fuar için mutlu olduklarını ifade ederek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

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